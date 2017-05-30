31 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя предприятия "Экзон-Глюкоза", сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Марина Дранькова.

УСК по Брестской области завершено предварительное расследование уголовного дела в отношении директора РУПП "Экзон-Глюкоза" по ч.2 ст.237 (выманивание государственного кредита) УК. Он обвиняется в том, что предоставлял подложные документы для получения денежных средств по целевым кредитам, чтобы оплачивать произведенную сельскохозяйственную продукцию и оказание услуг по ее доставке. Так, фигуранту были выделены деньги на закупку для государственных нужд зерна кукурузы у субъектов хозяйствования, которые определены решениями райисполкомов. Однако он приобретал их у посреднических организаций, не являющихся производителями поставляемой продукции, либо у предприятий, которым не доведен соответствующий заказ.

Изначально управлением Департамента финансовых расследований КГК по Брестской области было выявлено предоставление документов для осуществления расчетов с одним субъектом хозяйствования, который не относился к поставщикам-производителям, определенным указом Президента. Далее следователями совместно с оперативниками дополнительно установлено еще 17 таких организаций, которым были переведены бюджетные средства в нарушение установленного порядка. Всего же имели место 48 эпизодов противоправной деятельности, в результате которых использованы не по целевому назначению свыше Br2 млн бюджетных средств.

Подследственный свою вину не признал и от дачи показаний отказался. Для установления всех фактов нарушения законодательства проверена хозяйственная деятельность предприятия за два года, связанная с получением государственных целевых кредитов, допрошено свыше 200 свидетелей, исследована банковско-кредитная документация. На имущество фигуранта наложен арест.

В рамках разбирательства особое внимание уделялось выяснению причин и условий, способствовавших совершению преступлений. Выводы следствия для принятия мер по их устранению направлены в исполнительные органы.-0-