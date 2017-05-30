Дорожные крейсеры: дальнобойщиков на каких авто можно встретить на дорогах Беларуси и России

Недавно Александр Лукашенко раскритиковал МАЗ и КамАЗ: «Один хромает в Беларуси, и второй работает ни шатко, ни валко. Вот к чему привела эта конкуренция». Между тем в Швеции прекрасно сосуществуют Volvo и Scania, в Нидерландах — DAF и GINAF, в Германии — MAN и Mercedes, и конкуренция приводит к разработке новых, более эффективных и красивых грузовиков. Одни из самых красивых грузовиков в линейке производителей — это тягачи дальнобойщиков. AUTO.TUT.BY посмотрел, фуры каких марок можно встретить в Беларуси и европейской части России.

Мы расскажем о топовых модификациях тягачей дальнобойщиках, при этом в обзоре будут только европейские двух- и трехосные бескапотные тягачи — «американцев» и «сороконожек» оставим на другой раз.

Западная Европа: большая семерка

В Западной Европе наиболее популярны тягачи так называемой «большой семерки»: DAF (Нидерланды), Iveco (Италия), MAN (Германия), Mercedes (Германия), Renault (Франция), Scania (Швеция), Volvo (Швеция). Какие серии чаще всего встречаются на наших дорогах?

DAF XF



Фото с сайта FavCars.com

Выпускается с 1997 года, победитель конкурса «Truck of the Year» 1998 и 2007 годов. Буквы XF обозначают Extra Forte, вышло три поколения модели. Текущее — DAF 105 XF — выпускается с 2005 года. Компания одной из первых внедрила высокую полноростовую кабину Super Space Cab. Жаргонное дальнобойщицкое прозвище — «бородатый» (за характерный рисунок фальшрешетки).



Фото с сайта WallPaperUp.com

В 2013 году модель пережила рестайлинг и техническое обновление. Теперь двигатели объемом 12,9 л мощностью до 530 л.с. (раньше — 12,6 л и максимальной мощностью 510 л.с.), а элементы на фальшрешетке и в целом на кабине стали более округлыми.

Iveco EuroTech / Iveco EuroStar



Фото с сайта Auto-Nomer.ru

Iveco EuroTech появился в 1992 году, победитель конкурса «Truck of the Year» 1993 года; в 1993-ем появился Iveco EuroStar. У EuroTech моторы объемом до 13,8 л и мощностью до 420 л.с., у EuroStar двигатели объемом до 17,2 л и мощностью до 520 л.с. Серии выпускались до 2002 года, когда им обеим на замену пришла линейка Iveco Stralis. Жаргонное название всех грузовиков Iveco — «овечка».

Iveco Stralis



Фото с сайта CarBase.com

Выпускается с 2002 года, победитель конкурса «Truck of the Year» 2003 года. Стал первым седельным тягачом с автоматической коробкой передач. Двигатели объемом до 12,9 л и мощностью до 560 л.с. В 2007 году пережил рестайлинг, появилась модификация с самой большой кабиной Active Space Cube. Жаргонное прозвище модели Stralis — «страус».

В 2013 году появляется рестайлинговая модификация Iveco Stralis Hi-Way, в том же году она завоевывает премию «Truck of the Year». Моторы имеют такие же максимальный объем и мощность: 12,9 л и 560 л.с.



Фото с сайта AutoWP.ru

Выпускался с 1994 года по 2000 годы (а после — по лицензии в Китае), победитель конкурса «Truck of the Year» 1995 года. Двигатели объемом до 18,3 л и мощностью до 600 л.с. В 1998 — небольшой рестайлинг и техническая модернизация, после чего к названию модели прибавилась приставка Evolution.

MAN TG-A / MAN TG-S / MAN TG-M / MAN TG-L / MAN TG-X



Фото с сайта AutoNavigator.ru

В 2000 году MAN F2000 уступает место грузовику серии MAN TG-A, который стал победителем конкурса «Truck of the Year» 2001 года. Двигатели объемом 12,8 л мощностью до 530 л.с. Также появились промежуточные серии MAN TG-S / MAN TG-M / MAN TG-L, отличающиеся полной массой и мощностью моторов.



Фото с сайта AutoWP.ru

В 2007 году появляется новая серия: MAN TG-X, самая мощная и комфортабельная во всей линейке MAN TG. Грузовик — победитель конкурса «Truck of the Year» 2008 года. Внешне похожа на предыдущее поколение — TG-A, но легко заметить и различия: «борода» фальшрешетки радиатора сужается к низу. Двигатели объемом до 16,2 л и мощностью до 680 л.с.



Фото с сайта AutoWP.ru

Выпускается с 1995 года, победитель конкурса «Truck of the Year» 1997, 2004, 2009 и 2012 годов. Вышло четыре поколения (1995, 2002, 2007, 2011). Двигатели 12-литровые (11,95 — 12,8 л) — до 460 л.с. и 16-литровые (15,9 л) — до 653 л.с.



Фото с сайта MotorTrend.com

Поколение, вышедшее в 2011 году, называется официально «New Actros», а не «Actros 4»: если между «Актросами» первого, второго и третьего поколений различия незначительны, то «Новый Актрос» с предшественниками имеет мало общего. Именно «Новый Актрос» стал победителем конкурса «Truck of the Year» в 2012-м. Моторы объемом 15,6 л и мощностью до 625 л.с. Полная масса автопоезда может достигать 250 тонн, а число осей тягача — четырех. Жаргонное прозвище — «кактус».



Фото с сайта EuroCommercials.co.uk

Renault

Выпускался с 1990 года до 2013 года, победитель конкурса «Truck of the Year» 1991 года. Ходят слухи, что при ее разработке французы оглядывались на белорусский концепт-грузовик «МАЗ Перестройка». Жаргонные прозвища — «паровоз» и «аквариум».



Фото с сайта BankOboev.ru

Вышло четыре поколения: Renault Magnum AE (1990 — 1997), Renault Magnum II (1997 — 2001), Renault Magnum III (2001 — 2005), Renault Magnum IV (2005 — 2013). Двигатели объемом до 12,8 л и мощностью до 500 л.с., под маркой Mack — до 16,4 л объема и до 580 л.с.



Фото с сайта BankOboev.ru. Renault Magnum IV

Renault Premium



Фото с сайта Mobini.pl

«Младший брат» Magnum’a, выпускался с 1996 по 2013 годы. Вышло два поколения: сначала оснащался моторами «Рено», потом — «Вольво». Двигатели объемом до 11,1 л и мощностью до 460 л.с. На конкурсе «Truck of the Year» несколько раз занимал 2−3 места. Жаргонное прозвище — «пряник».

Renault T



Фото с сайта TruckPics.eu

Серия выпускается с 2013 года, пришла на смену одновременно и Renault Magnum, и Renault Premium. Победитель премии «Truck of the Year» 2015 года. Моторы объемом до 12,8 л и мощностью до 520 л.с.

Scania 4 серии / Scania R

Scania 4 серии пришла на замену 3-й серии (модели Scania 113M и Scania 143M до сих пор можно видеть на трассах Беларуси) и выпускалась с 1995 по 2004 годы. Победитель конкурса «Truck of the Year» 1996 года. Моторы объемом до 15,6 л и мощностью до 580 л.с. Жаргонное прозвище всех грузовиков Scania — «скамейка».



Фото с сайта AutoWP.ru

Серия была заменена на линейку Scania R; внешне кабины отличались не сильно. Первое поколение R-серии выпускалось с 2004 по 2016 годы и стало победителем конкурса «Truck of the Year» 2005 и 2010 годов. Двигатели объемом до 16,4 л и мощностью до 730 л.с. С апреля 2010 и до появления Volvo FH16 на 750 л.с. (в сентябре 2011-го) Scania R была самым мощным массовым серийным бескапотным грузовиком мире. Жаргонное прозвище тягачей Scania с высокой кабиной — «лобастая».



Фото с сайта Racem.org

Летом 2016-го показали второе поколение серии Scania R. Появилась новая, еще большая по размерам кабина с ровным полом (обозначается буквой S): внутренняя высота 207 см, длина спальной полки — 215 см. Двигатели объемом до 16,4 л и мощностью до 730 л.с. (но теперь уже Евро-6).



Фото с сайта ArchScan.ru

Volvo FH / Volvo FM



Фото с сайта TractorFan.nl

Выпускается с 1993 года, победитель конкурса «Truck of the Year» 1994 и 2000 годов. Вышло три поколения (1993, 2002, 2012) в нескольких модификациях. FH расшифровывается как «Forward control, High cab», а цифры — объем двигателя в литрах. Также дальнобойщики используют младшую версию модели — Volvo FM. Моторы объемом до 12,1 л мощностью до 460 л.с. (FH12) и до 16,1 л мощностью до 750 л.с. (FH16). — самые мощные серийные бескапотные седельные тягачи. Жаргонные прозвища — «эфашка» и «глобик» (за светящуюся надпись «Globetrotter» над капотом).



Фото с сайта AutoWP.ru

В 2012 году появилось третье поколение серии, которую называют «The New Volvo FH». Вместо 12-литровых появились 13-литровые моторы (соответственно, и индекс модели сменился с FH12 на FH13). Кабина сильно изменилась, фирменный логотип ужался в размерах и с фальшрешетки переехал под лобовое стекло. Моторы объемом 12,8 л мощностью до 540 л.с. (FH13) и 16,1 л мощностью до 750 л.с. (FH16). Жаргонное прозвище грузовиков третьего поколения — «косоглазая» (за характерные светодиодные фары).

Беларусь и Россия: сами с «МАЗами»

В Беларуси и России можно встретить немало водителей-дальнобойщиков на фурах «МАЗ» и «КамАЗ» — европейская «большая семерка» у нас становится «восьмеркой» или даже «девяткой». Есть и парочка производителей помельче — их тягачи тоже используются на «дальнем бое».

МАЗ-5440



Фото с сайта Auto-Nomer.ru

Выпускается с 1997 года, в 2009-м пережил легкое обновление и рестайлинг. Победитель конкурса «Лучший коммерческий автомобиль в России» 2001 года. В разное время использовали двигатели ЯМЗ, MAN, Perkins Eagle, Cummins, Detroit Diesel, Mercedes, Renault, LIAZ мощностью до 460 л.с. Сейчас используются ярославские и «мерседесовские» моторы объемом до 14,9 л и мощностью до 435 л.с. «По старой памяти» тягач называли именем «Супермаз», ему ж придумали хлесткие определения «Бульботроттер» и «Хочу быть Volvo»: при взгляде в профиль кабины грузовиков очень похожи. Впрочем, минчане свою округлую кабину показали в 1991-м, а Volvo FH появился лишь два года спустя. Еще кто у кого скопировал!

В 2014 году представлен тягач нового поколения МАЗ-5440М9: рестайлинговая кабина выглядит более цельной, передняя маска стала шире и выше, — чем-то напоминает новые модификации Mercedes-Benz New Actros и Volvo New FH. Мотор Mercedes-Benz OM471 объемом 12,8 л и мощностью 475 л.с. (Евро-6). На трассах эта модель пока не встречается, да и в каталоге МАЗа ее еще нет, — перспективный грузовик кочует по выставкам в ожидании серийного производства.



Фото с сайта AutoWP.ru

МАЗ-MAN-5405



Фото с сайта AutoWP.ru

С 1998 года на совместном предприятии «МАЗ-МАН» на базе МАЗ-5432 начали собирать модель с таким же индексом, но с «мановскими» моторами мощностью до 410 лошадиных сил и кабиной от MAN F2000. Сейчас компания выпускает тягачи МАЗ-MAN-5405 с «мановскими» моторами объемом 10,5 л и мощностью до 440 л.с. и (с 2011 года) кабиной собственной разработки.

КамАЗ-5460

Первая попытка челнинского завода построить тягач, который будет по-настоящему конкурентноспособным на рынке дальних перевозок. И до этого трейлеры цепляли на КамАЗ-5410 (их выпуск прекратился только в 2006-м), но тут впервые постарались и технические характеристики подтянуть, и водительский труд более комфортным сделать. Модель все еще часто встречается на дорогах России, в том числе в европейской части. Двигатель объемом 11,8 л мощностью 360 л.с. Жаргонные прозвища — «татарин» и «желторотик» (тягач часто встречается в желтой раскраске).



Фото с сайта Auto-Nomer.ru

В 2006 году модель слегка обновилась и получила имя «Стайер», а в 2007 провели полный рестайлинг. Кабина стала выглядеть «по-иностранному», в ней два спальных места; но в основе ее лежит старая кабина из середины семидесятых. В 2010 обновили техническую начинку модели. Двигатель объемом до 11,8 л мощностью до 420 л.с.



Фото с сайта GoMotors.net

КамАЗ-5490



Фото с сайта Auto-Nomer.ru

Презентацию этого полностью нового тягача устроили в 2011 году, но серийно он начал выпускаться лишь с осени 2013. Кабина и двигатели разработаны в сотрудничестве с Daimler. На «КамАЗ-5490» ставится рестайлинговая кабина от Mercedes-Benz Axor и моторы объемом до 12 л и мощностью до 428 л.с. Во втором квартале 2017 года компания обещает начать поставки модернизированной версии тягача — «КамАЗ-5490 Neo»; в кабине теперь будут два спальных места (у базовой версии «КамАЗ 5490» — одно).

Урал-63674

Тягач с перелицованной кабиной от Iveco выпускается с 2006 года, на машину ставится ярославский двигатель объемом 11,15 л мощностью до 400 л.с. В Беларуси их не встретишь, а вот в России они не редкость, в том числе трехосные модели Урал-6470.



Фото с сайта AutoWP.ru

Редкие гости

Иногда на белорусских и российских дорогах можно встретить редкие модели тягачей: одни уже не выпускаются и потому встречаются все реже, другие только набирают популярность. Некоторые из них ездят с белорусскими номерами.

Ford Cargo (Турция)



Фото: Ford Cargo

Грузовики модели 1830/1838 (поколение Н476, начали выпускать в 2007-м) и 1846/1848 (поколение Н566, 2013 год) обиходно называют просто «карго» или «турок» (его разработали в Турции, но в 2015-м стали собирать и в Калинградской области). Тягач нового поколения выглядит очень оригинально и агрессивно; он «вырос» из развозного грузовика — поэтому в нижней части дверей остались раздражающие водителей-дальнобойщиков окошки. Мотор объемом до 12,7 л и мощностью до 480 л.с. Потихоньку тягач из малоизвестного становится популярным, появляются «карго» и в Беларуси.

LIAZ 300 (Чехия)



Фото: LIAZ 300

Седельный тягач выпускался с 1993 по 2003 год. Моторы объемом до 12,7 литра и мощностью до 405 лошадиных сил. В Беларуси и России «дальнобойные» тягачи встречается редко, гораздо чаще можно увидеть строительную технику на базе этой модели. На замену этой серии пришла модель LIAZ-Skoda 400 Xena. Она выпускалась с 1996 по 2002 год, всего изготовлено около 100 единиц (по другим данным — лишь 40); но даже при таком тираже ее несколько раз видели в России. Двигатели Detroit Diesel объемом 12,7 литра мощностью 477 лошадиных сил.

LIAZ 300. Такие тягачи можно встретить в разных городах Беларуси во время гастролей чешского парка аттракционов. Фото с сайта Flickr.com

Sisu SM / Sisu E (Финляндия)



Фото: Sisu E

Sisu SM выпускались с 1981 по 1996 годы, их сменила серия Sisu E; сейчас в модельном ряду седельных тягачей не осталось. Моторы объемом до 18,1 литра и мощностью до 631 л.с. Кабины сначала были собственные, потом «реношные», затем «мерседесовские». В основном в России их можно встретить в лесовозном исполнении, хотя встречаются и обычные седельные тягачи.

Tatra T815 (Чехия)





«Татры» серии 815 выпускаются с 1983 года до сих пор, но седельные тягачи сейчас выходят под новым индексом в линейке TERRN°1. На модели устанавливали множество моторов от разных производителей объемом до 19 л и мощностью до 590 л.с. Грузовики массово поставлялись в СССР; сейчас в Беларуси и России дальнобойщиков на Tatra T815 уже почти не встретишь, зато самосвалы, автокраны и экскаваторы нередко можно видеть на стройках.

Среди других редких «бескапотных европейцев» можно назвать седельные тягачи «Тонар-5422» / «Тонар-6428» из подмосковного Губино (сборка с кабиной от MAN F2000 с 2010 года). Но мелким производителям тяжело конкурировать с крупными концернами. Тем более что в последние годы европейские дороги пытаются завоевать и азиатские седельные тягачи: Hyundai HD500 и Hyundai Xcient, Hino 700, Foton Auman, Tata Daewoo Prima, HOWO А7…

Кстати, еще осенью 2013 «МАЗ-МАН» выпустил седельные тягачи Shacman SX4186 и Shacman SX4255 / SX4256 китайской корпорации Shaanxi (с моторами Cummins объемом 10,8 л и мощностью до 433 л.с.). Два года спустя выпустили и газодизельную модификацию тягача. Минский завод рекламирует грузовики слоганом «Китайская производительность, немецкое качество!»



Фото с сайта Gruzovik.ru. Тягач Shacman SX4256 — такой выпустили в Минске несколько лет назад. Высматривайте на дорогах Беларуси!