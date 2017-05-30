Microsoft может вернуться к производству смартфонов

Несмотря на то, что компания Microsoft провалилась в изготовлении смартфонов, она вернется на рынок мобильных устройств, считают эксперты.

По словам специалистов, сейчас Microsoft разрабатывает новую линейку смартфонов с платформой Windows 10 Mobile. Сотрудники компании работают над своими прошлыми ошибками, которые были совершены при создании гаджетов совместно с Nokia. Возможно, в будущем пользователи увидят совершенно новый интерфейс.

Внутри компании уже проводится тестирование образцов новых моделей. Аналитики считают, что в продажу они могут поступить уже в 2018 году.