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Китайский батискаф "Цзяолун" погрузился в Марианскую впадину на 6,6 тыс. метров

31.05.2017 11:08 — Разное | БелТА  
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Китайский батискаф "Цзяолун" погрузился в Марианскую впадину на 6,6 тыс. метров
Фото Синьхуа-БЕЛТА

31 мая, Пекин /БЕЛТА - Жэньминь Жибао/. Китайский пилотируемый глубоководный аппарат "Цзяолун" погрузился в Марианскую впадину на глубину 6699 м.

Батискаф собрал образцы горных пород, донных отложений, организмов и придонной воды. С небольшого расстояния были сделаны фотографии двух охотящихся вблизи дна рыб рода липарисы. Продолжительность работ на дне составила 3 ч 10 мин.

Первое погружение батискафа "Цзяолун" состоялось 23 мая, аппарат достиг глубины 4811 м. Второе и третье погружения были совершены 25 и 27 мая, их глубина составила 6300 и 6544 м соответственно.

Погружения батискафа "Цзяолун" в Марианскую впадину проходят в рамках 3-го этапа 38-й китайской океанологической экспедиции, который стартовал 16 мая и продлится до 18 июня.-0-

 
 
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Батискаф собрал образцы горных пород, донных отложений, организмов и придонной воды. С небольшого расстояния были сделаны фотографии двух охотящихся вблизи дна...

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