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Теракт в посольском квартале Кабула: десятки убитых, сотни раненых
31.05.2017 11:06 — Разное | Ежедневник
REUTERS/Mohammad Ismail
Число погибших в результате теракта в Афганистане возросло до 90 человек, ранены более 380 человек.
Об этом сообщило агентство Pajwok на своей странице в
По предварительной версии МВД, взорвалась заминированная автоцистерна. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, большинство пострадавших - мирные жители.
Недалеко от места взрыва также расположены посольства Японии, Ирана и Индии.
По данным японского общественного телевидения
При взрыве, как сообщает агентство
"Стекла на первом этаже выбиты, - говорится в сообщении. - К счастью, обошлось без пострадавших".
Министр по европейским делам Франции Марьэль де Сарнез в интервью радиостанции
"Нанесен материальный ущерб зданиям посольств Франции и Германии в Кабуле. На настоящий момент нет данных о том, что во французском посольстве кто-то пострадал", - сказала министр.
Также сообщается, что уничтожено или повреждено более 50 транспортных средств.
Сотрудники посольства РФ в Афганистане и комплекс зданий российского диппредставительства в результате взрыва не пострадали.
"Российское посольство не находится в той зоне, где располагаются другие иностранные посольства. Между нами более пяти километров, - сказал пресс-атташе посольства РФ в Афганистане Алексей Косарев. - Сотрудники посольства не пострадали"
Косарев добавил, что взрыв произошел рано утром, около 8.30 утра по местному времени. "В том районе из сотрудников посольства никто не находился, - уточнил пресс-атташе. - Жертв и разрушений в посольстве нет".
Дипломат отметил, что посольство проверяет информацию, могли ли в районе взрыва находится граждане РФ. "По российским гражданам, которые могли находиться в это время там, пока нет информации, - сказал он. - Потому что уже сообщается о 300 поступивших в больницы раненых. Информация уточняется, находимся в полном контакте с местными властями".
Агентство Pajhwok сообщило, что в результате взрыва пострадали журналисты Би-би-си и ITV.
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Число погибших в результате теракта в Афганистане возросло до 90 человек, ранены более 380 человек.
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