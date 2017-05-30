Теракт в посольском квартале Кабула: десятки убитых, сотни раненых

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Число погибших в результате теракта в Афганистане возросло до 90 человек, ранены более 380 человек.

Об этом сообщило агентство Pajwok на своей странице в Twitter со ссылкой на источники. Ранее телеканал TOLOnews в Twitter со ссылкой на представителя Министерства здравоохранения Афганистана сообщил о 80 жертвах и более 350 раненых, сообщает ТАСС.

По предварительной версии МВД, взорвалась заминированная автоцистерна. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, большинство пострадавших - мирные жители.

Недалеко от места взрыва также расположены посольства Японии, Ирана и Индии.

По данным японского общественного телевидения NHK , в результате взрыва пострадали два сотрудника посольства Японии. По данным телеканала, характер травм у японских дипломатов незначительный - их жизням ничего не угрожает. Отмечается, что взрывной волной в здании японского посольства выбило стекла.

При взрыве, как сообщает агентство Синьхуа , было повреждено здание, в котором расположено представительство агентства. Взрывной волной были выбиты стекла на первом этаже дома, сообщает Синьхуа.

"Стекла на первом этаже выбиты, - говорится в сообщении. - К счастью, обошлось без пострадавших".

Министр по европейским делам Франции Марьэль де Сарнез в интервью радиостанции Europe 1 сообщила, что взрыв нанес ущерб зданию французского посольства.

"Нанесен материальный ущерб зданиям посольств Франции и Германии в Кабуле. На настоящий момент нет данных о том, что во французском посольстве кто-то пострадал", - сказала министр.

Также сообщается, что уничтожено или повреждено более 50 транспортных средств.

Сотрудники посольства РФ в Афганистане и комплекс зданий российского диппредставительства в результате взрыва не пострадали.

"Российское посольство не находится в той зоне, где располагаются другие иностранные посольства. Между нами более пяти километров, - сказал пресс-атташе посольства РФ в Афганистане Алексей Косарев. - Сотрудники посольства не пострадали"

Косарев добавил, что взрыв произошел рано утром, около 8.30 утра по местному времени. "В том районе из сотрудников посольства никто не находился, - уточнил пресс-атташе. - Жертв и разрушений в посольстве нет".

Дипломат отметил, что посольство проверяет информацию, могли ли в районе взрыва находится граждане РФ. "По российским гражданам, которые могли находиться в это время там, пока нет информации, - сказал он. - Потому что уже сообщается о 300 поступивших в больницы раненых. Информация уточняется, находимся в полном контакте с местными властями".

Агентство Pajhwok сообщило, что в результате взрыва пострадали журналисты Би-би-си и ITV.