ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На дорогах Гомельской области за сутки сбили троих детей, двое из них в реанимации

31.05.2017 11:21 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Аварии с участием детей произошли 30 мая в Гомеле, Гомельском районе и Речице, сообщили AUTO.TUT.BY в ГАИ региона.


В Гомеле на улице Оськина 58-летний водитель автобуса МАЗ сбил семилетнюю девочку, которая перебегала дорогу вблизи нерегулируемого пешеходного перехода слева направо по ходу движения транспортного средства. Ребенка госпитализировали в реанимационное отделение областной больницы.

В реанимации также находится и девятилетняя девочка, которую сбили в Гомельском районе. 65-летний водитель Renault Megane ехал в направлении СПК «Брилево» по улице Мира деревни Мичуринская. Ребенок выбежал на дорогу в неустановленном месте из-за автомобиля, который выезжал из двора. Вовремя среагировать водитель Renault не успел.

Третье ДТП с участием несовершеннолетнего случилось в Речице. Водитель VW Polo ехала по улице Светлогорское шоссе в направлении улицы Луначарского и совершил наезд на восьмилетнего мальчика, выбежавшего на дорогу вне пешеходного перехода. Пострадавшего ребенка госпитализировали в травматологическое отделение районной больницы.

В ГАИ напомнили, что по 5 июня в республике проводится специальное комплексное мероприятие «Внимание — дети!», основная задача которого — профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.

Инспекторы призывают водителей быть предельно внимательными при движении вблизи детских учреждений, проезде нерегулируемых пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и во дворах, а также соблюдать правила безопасной перевозки детей.

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 20
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Аварии произошли 30 мая в Гомеле, Гомельском районе и Речице.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Литовец пытался ввезти в Беларусь 21 тыс. комплектующих к холодильникам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика