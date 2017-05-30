На дорогах Гомельской области за сутки сбили троих детей, двое из них в реанимации

Аварии с участием детей произошли 30 мая в Гомеле, Гомельском районе и Речице, сообщили AUTO.TUT.BY в ГАИ региона.





В Гомеле на улице Оськина 58-летний водитель автобуса МАЗ сбил семилетнюю девочку, которая перебегала дорогу вблизи нерегулируемого пешеходного перехода слева направо по ходу движения транспортного средства. Ребенка госпитализировали в реанимационное отделение областной больницы.

В реанимации также находится и девятилетняя девочка, которую сбили в Гомельском районе. 65-летний водитель Renault Megane ехал в направлении СПК «Брилево» по улице Мира деревни Мичуринская. Ребенок выбежал на дорогу в неустановленном месте из-за автомобиля, который выезжал из двора. Вовремя среагировать водитель Renault не успел.

Третье ДТП с участием несовершеннолетнего случилось в Речице. Водитель VW Polo ехала по улице Светлогорское шоссе в направлении улицы Луначарского и совершил наезд на восьмилетнего мальчика, выбежавшего на дорогу вне пешеходного перехода. Пострадавшего ребенка госпитализировали в травматологическое отделение районной больницы.

В ГАИ напомнили, что по 5 июня в республике проводится специальное комплексное мероприятие « Внимание — дети! », основная задача которого — профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.

Инспекторы призывают водителей быть предельно внимательными при движении вблизи детских учреждений, проезде нерегулируемых пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и во дворах, а также соблюдать правила безопасной перевозки детей.