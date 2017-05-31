Как обустроить спальное место для кошки?

Если в вашем доме появились кот или кошка, в первую очередь следует позаботиться об обустройстве спального места. Пушистые лежебоки спят почти 15 часов в сутки, и если своего спального места у них не будет, они с удовольствием будут спать в вашей кровати или на диване, или же других, самых неожиданных местах, оставляя вокруг клочки шерсти.



Домик можно приобрести как для взрослой кошки, так и для котенка. При этом следует учитывать ряд особенностей:



- Размеры. Приобретая домик для маленького котенка, нужно помнить, что через несколько месяцев он вырастет. Поэтому размер спального места должен определяться исходя из размеров взрослой кошки.



- Характер кошки. Кошке, которая любит спать в укромном месте, больше всего подойдет закрытый домик с высокими стенками, где она будет скрыта от людских глаз. Если ваш пушистый питомец не утруждает себя выбором спального места и любит спать, устроившись посреди комнаты, не избегая присутствия людей, скорее всего, ему понравится открытая лежанка.



- Форма. Наиболее часто кошкам нравятся домики с округлыми и плавными формами, в них они чувствуют себя наиболее защищенными.



- Высота. Большинству кошек нравится спать на возвышении, поэтому лучше приобретать домик, расположенный на высоте, хотя бы на уровне дивана. Можно выбрать модель с разными уровнями по высоте, но это будет уже не просто домик, а целый игровой комплекс.



Виды домиков для кошек.



Выбрать домик для кошки не так просто, как кажется. Специализированные магазины предлагают огромный выбор кошачьего жилья, разноообразного по размерам, форме и цене. Некоторые домики представляют собой настоящее произведение искусства, они не только служат спальным местом для вашего питомца, но и украшают интерьер.



Открытые лежанки.



Чаще всего выполняются в виде корзиночек или коробочек в форме круга, сердца или прямоугольника. Лежанки могут иметь бортики, такие модели больше всего нравятся кошкам, в них они чувствуют себя защищенными. Самые простые лежанки выполнены в виде подставки и мягкого матрасика. Они не должны быть тесными, но и не слишком просторными. В тесной лежанке кошке неудобно спать, она будет ограничивать ее движения, в чересчур просторной ей будет неуютно.



Разновидностью открытых лежанок являются плетеные корзинки, они отличаются более высокими бортиками. Вид плетеных корзинок со спящими в них котятами выглядит очень мило, но на самом деле кошки их не очень любят. В случае инфекционного заболевания корзинки крайне сложно дезинфицировать, поэтому их приходится утилизировать. Иногда животные грызут прутья лежанки, это может привести к повреждению желудочно-кишечного тракта.



Закрытые лежанки.



Чаще всего выполняются в форме домика с крышей, поэтому их называют "домик-будка". Конструкция обивается мягким материалом, в комплекте с домиком может быть когтеточка, закрепленная на единой платформе.



Имеются в продаже и картонные домики, их форма может быть самой разнообразной: от избушки до индейского вигвама. Картон быстро изнашивается, поэтому срок службы такого домика весьма короткий.



Встроенные домики для кошек выполнены чаще всего в виде тумбочек или пуфов, которые одновременно являются предметом интерьера и спальным местом для домашнего любимца.



Игровые домики.



Выполняются в виде игрового комплекса, внутри которого есть домик для кошки, полочки, лестницы, когтеточки, игрушки. Рекомендуются для молодых, активных кошек.

Независимо от выбранного варианта, выбранная конструкция должна быть надежной, прочной и устойчивой. При соблюдении этих условий домик для кошки прослужит долгие годы, радуя вас и вашего пушистого питомца.