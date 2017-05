Видеофакт: минчанки в День блондинок спели I Wanna Be Loved by You

Всемирный день блондинок празднуется ежегодно в последний день весны. Отмечать его стали в начале XXI века. Во многих странах проводятся шествия блондинок: белокурые девушки одеваются в розовые платья, демонстрируя свою женственность.

Песня I Wanna Be Loved by You стала популярной после выступления самой знаменитой блондинки XX века Мэрилин Монро в фильме "В джазе только девушки". Впоследствии композицию также исполняли Тина Луиз, Фрэнк Синатра и Патрисия Каас.