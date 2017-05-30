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Видеофакт: минчанки в День блондинок спели I Wanna Be Loved by You

31.05.2017 11:25 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Всемирный день блондинок празднуется ежегодно в последний день весны. Отмечать его стали в начале XXI века. Во многих странах проводятся шествия блондинок: белокурые девушки одеваются в розовые платья, демонстрируя свою женственность.

Песня I Wanna Be Loved by You стала популярной после выступления самой знаменитой блондинки XX века Мэрилин Монро в фильме "В джазе только девушки". Впоследствии композицию также исполняли Тина Луиз, Фрэнк Синатра и Патрисия Каас.

 
 
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31 мая во всем мире отмечается День блондинок. Sputnik присоединился к необычному празднику и попросил светловолосых жительниц Минска спеть песню, которая обрела...

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