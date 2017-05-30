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Литовец пытался ввезти в Беларусь 21 тыс. комплектующих к холодильникам

31.05.2017 11:20 — Разное | БелТА  
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Литовец пытался ввезти в Беларусь 21 тыс. комплектующих к холодильникам
Фото Витебской таможни

31 мая, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Литовец пытался ввезти в Беларусь 21 тыс. комплектующих к холодильным установкам, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Гражданин Литвы пытался перевезти груз через пункт таможенного оформления "Урбаны". Не указанные в документах, представленных к оформлению, 21 тыс. штук соединителей были спрятаны в конструктивных полостях кабины тягача DAF и в холодильнике, находившемся под спальным местом водителя.

Незаконно перемещаемые товары обнаружены при проведении таможенного контроля сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой и административными правонарушениями Витебской таможни.

Комплектующие к холодильным установкам изъяты. Их стоимость, по предварительной оценке, составила более Br146 тыс. В отношении водителя Витебской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 1 ст. 14.5 КоАП (недекларирование либо недостоверное декларирование товаров).-0-

 
Теги: Витебск
 
 
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Не указанные в документах, представленных к оформлению, 21 тыс. штук соединителей были спрятаны в конструктивных полостях кабины тягача DAF и в холодильнике,...

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