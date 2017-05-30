ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

С 1 июня белорусы смогут рассчитываться за билеты "Белавиа" только в рублях

31.05.2017 11:49 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

С 1 июня рассчитаться за авиабилеты на сайте и в кассах «Белавиа» можно будет только в белорусских рублях, сообщили в пресс-службе авиакомпании.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Посетители сайта с территории Беларуси, а также владельцы карточек, эмитированных белорусскими банками, теперь смогут расплачиваться за билеты только в белорусских рублях. То же касается покупок в кассе. Условия оплаты изменили в соответствии с решением Нацбанка.

— Раньше и в кассах, и на сайте можно было расплачиваться в валюте: в евро, долларах, российских рублях и фунтах стерлингов, — рассказали в пресс-службе «Белавиа». 

 
 
Ссылка на источник 4
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Раньше и в кассах, и на сайте компании можно было расплачиваться в валюте: в евро, долларах, российских рублях и фунтах стерлингов.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Видеофакт: минчанки в День блондинок спели I Wanna Be Loved by You
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика