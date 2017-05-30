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С 1 июня белорусы смогут рассчитываться за билеты "Белавиа" только в рублях
С 1 июня рассчитаться за авиабилеты на сайте и в кассах «Белавиа» можно будет только в белорусских рублях, сообщили в пресс-службе авиакомпании.
Посетители сайта с территории Беларуси, а также владельцы карточек, эмитированных белорусскими банками, теперь смогут расплачиваться за билеты только в белорусских рублях. То же касается покупок в кассе. Условия оплаты изменили в соответствии с решением Нацбанка.
— Раньше и в кассах, и на сайте можно было расплачиваться в валюте: в евро, долларах, российских рублях и фунтах стерлингов, — рассказали в пресс-службе «Белавиа».
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