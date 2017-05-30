Гомельская ГАИ предлагает совместный проект по улучшению дорожного движения

Госавтоинспекция региона предлагает принять участие в новом проект «Наша идея!». Лучшие предложения, которые позволят повысить уровень дорожной безопасности, будут внедрены в жизнь.





В течении июня любой житель Гомельской области может направить на специально созданный электронный ящик nasha-idea@mail.ru свои идеи и предложения по улучшению организации дорожного движения как в областном центре, так и на улично-дорожной сети Гомельской области.

В ГАИ обещают, что все инициативы будут изучены и рассмотрены в областном управлении.