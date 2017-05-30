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Гомельская ГАИ предлагает совместный проект по улучшению дорожного движения

31.05.2017 11:49 — Разное | Tut.by  
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Госавтоинспекция региона предлагает принять участие в новом проект «Наша идея!». Лучшие предложения, которые позволят повысить уровень дорожной безопасности, будут внедрены в жизнь.


В течении июня любой житель Гомельской области может направить на специально созданный электронный ящик nasha-idea@mail.ru свои идеи и предложения по улучшению организации дорожного движения как в областном центре, так и на улично-дорожной сети Гомельской области.

В ГАИ обещают, что все инициативы будут изучены и рассмотрены в областном управлении.

 
 
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В ГАИ обещают, что все инициативы будут изучены и рассмотрены в областном управлении.

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