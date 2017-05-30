Суд Борисова огласил приговор пятерым организаторам наркотрафика

Суд Борисовского района поставил точку в белорусской истории международного наркокартеля, специализировавшегося на гашише. Еще в нескольких странах, в частности, Польше, Литве и России, возбуждены аналогичные уголовные дела.

С 2010 года на территории нескольких стран Европы и постсоветского пространства действовали организованные группы курьеров, дилеров, оптовиков по трафику и реализации марокканского гашиша в России. Несколько лет назад российская полиция арестовала крупных дилеров-оптовиков в Москве и Санкт-Петербурге. Но до основания организации российские правоохранители не смогли дотянуться. В этом помогли белорусские оперативники, раскрывшие всю сеть, организатором которой оказался выходец из Беларуси.



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Довольно простая схема "купить подешевле в Европе, продать подороже в России" в итоге включила в себя перевалочно-сортировочные базы в Нидерландах, в Польше и в Беларуси (под Минском). Также действовали две оптовые точки в Москве и Санкт-Петербурге, откуда гашиш расходился по России. Оптовую торговлю курировал друг организатора наркокартеля — гражданин Литвы.

Долгое время после ликвидации российских оптовых точек и ареста дилеров никакой новой информации о картеле не было. Но, благодаря кропотливому сбору сведений, сотрудниками главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси были получены новые данные, и на трассе под Борисовом был задержан курьер со 116 килограммами гашиша в тайнике машины. Курьер подписал согласие сотрудничать со следствием, позволяющее сократить тюремный срок, и начал давать показания.

Организаторы картеля решили приостановить торговлю, распустить организацию, с тем, чтобы набрать новых людей и проложить новые маршруты, однако не успели. В Беларуси были задержаны четверо наших граждан и один украинец.

Суд Борисова приговорил подсудимых к срокам от 11 до 18 лет лишения свободы в колониях строгого и усиленного режимов с конфискацией имущества. О степени наказания для фигурантов дела рассказала старший помощник прокурора Борисовского района Татьяна Голомако.

"В зависимости от роли и степени участия каждого в преступной деятельности, их действия были квалифицированы по нескольким статьям Уголовного кодекса. В том числе, как участие в преступной организации, участие в незаконном обороте наркотических средств в крупном размере, совершенном организованной группой, в контрабанде, в покушении на перемещение наркотических средств через государственную границу, а также в сбыте транспортных средств с поддельными идентификационными номерами", — сообщила Голомако.

Руководитель наркокартеля еще несколько лет назад, после провала российского филиала, перебрался в Польшу, где был недавно задержан вместе с еще одним подельником. В их отношении также заведено уголовное дело. Не исключено, что организатор наркобизнеса будет передан белорусской стороне, хотя есть вероятность, что Польша выдвинет против него обвинение в отмывании денег. В свою очередь, литовский куратор российских оптовиков уже экстрадирован в Литву для проведения судебных мероприятий.

Комментарий старшего помощника прокурора Борисовского района Татьяны Голомако слушайте на радио Sputnik Беларусь.