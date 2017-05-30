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США провели успешные испытания перехватчика баллистических ракет

31.05.2017 12:05 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 мая — Sputnik. Вооруженные силы США накануне провели успешные испытания боеголовки, способной перехватывать межконтинентальные баллистические ракеты, сообщило агентство противоракетной обороны США.

Наземная система противоракетной обороны, которая базируется в Калифорнии, поразила мишень, выпущенную с Маршалловых островов в Тихом океане.

Сообщается, что испытание достигло первоначальных целей, производительность системы будет оценена специалистами.

Испытания были проведены на фоне целой серии ракетных стартов, осуществленных ранее КНДР. В ответ США нарастили военное присутствие в регионе, в частности, в Южной Корее развертываются системы ПРО, а также усиливается защита основной части североамериканского континента.

Комплекс ПРО США GMD введен в строй в 2005 году и предназначен для перехвата межконтинентальных баллистических ракет в космосе за пределами атмосферы планеты. Для защиты США развернуто 30 противоракет на Аляске и в Калифорнии, еще 15 ракет планируется развернуть в текущем году.

 
Теги: Минск
 
 
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Мишень, запущенную с Маршалловых островов, поразила боеголовка, посланная на перехват с военной базы в Калифорнии.

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