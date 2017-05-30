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Все о печати календарей
Карманные календари
Это самый бюджетный вариант. При его печати на наружную сторону наносится изображение (фото, логотип компании с ее контактами, продукция или другая информация), а на обратную — календарная сетка. Размер такой продукции небольшой: как правило, 70х100 мм. Для производства используется мелованный или немелованный картон.
Настольные календари
Как правило, производятся из мелованного картона и офсетной бумаги. Большой популярностью пользуется печать календарей небольших размеров.
Настольные бывают неперекидные (домик, пирамидка) и перекидные.
Печать календарей «домиков» относится к бюджетным вариантам. Обычно они производятся в формате А4. Информация на таких материалах при печати может размещаться 2-мя способами. В первом случае с одной стороны делается сетка, с другой – логотип с контактами и рекламой фирмы. Во втором случае с одной стороны создается сетка на первые полгода, логотип, информация компании, а со второй — сетка на следующие полгода и рисунок (фото).
«Пирамидка» представляет собой календарик с 3-мя боковыми сторонами и одной — основанием.
При печати перекидных календарей на их обложке размещаются логотип, слоган, небольшой список продуктов, производимых или реализуемых фирмой, описание услуг, контакты компании.
Настенные календари
Изделия этого вида подразделяются на:
Также они делятся на одно-, двух- и трехблочные. Одноблочные отображают текущий месяц, двухблочные — текущий и следующий, трехблочные — прошедший, текущий и следующий.
Перекидные изделия могут быть как маленьких, так и больших размеров: от А4 до А2. Главное для таких материалов при печати — изображение, будь то пейзаж, портрет, фото. Сама сетка с логотипом фирмы отходят на второй план.
Квартальные представлены календарной шапкой с печатью логотипа или другого изображения компании и 3-мя блоками с разлинованной сеткой, скрепленными на металлические пружины.
Отрывные календари менее популярны. С их помощью можно оформить каталоги своих товаров или оригинально прорекламировать услуги.
А вот календари-плакаты (листовые) очень популярны. На одном листе здесь умещается крупное изображение с небольшой сеткой.
Какие бы виды вы ни выбрали, помните, что при оформлении важна качественная печать и хорошая бумага, эстетичность и ненавязчивая рекламная информация.
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Календарь - незаменимый предмет в офисе, поэтомупечать календарей - одна из распространенных услуг, которую заказывают фирмы в типографиях. Кроме того, календари...
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