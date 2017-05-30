Фото УСК по Минску

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работник минской автомойки обвиняется в угоне и предстанет перед судом, сообщил БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по городу Минску Алексей Климович.

Управление Следственного комитета по городу Минску завершает расследование уголовного дела в отношении минчанина 1991 года рождения, который обвиняется в угоне автомобиля "Форд Мустанг".

Следствие установило, что 9 мая текущего года мужчина оставил свою машину на одной из автомоек в Заводском районе. "Ключи он передал работникам мойки, а сам направился в кафе. Один из работников без ведома хозяина транспортного средства завел двигатель, поехал, ввел автомобиль в неуправляемый занос и столкнулся с бордюром. В результате машине были причинены механические повреждения", - проинформировал Алексей Климович.

На основе собранных по уголовному делу доказательств, действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 214 (угон транспортного средства или маломерного водного судна) УК Беларуси. Сейчас следствием готовятся документы для передачи уголовного дела прокурору для направления в суд.-0-