В Заводском районе на общественное обсуждение вынесли проект детального планирования территории вдоль Партизанского проспекта и улицы Павловского.

Площадь проектируемой территории — 245 га. Она включает в себя четыре функциональные зоны по генеральному плану Минска, в границы попадает мемориальный комплекс «Бывший лагерь смерти «Тростенец».





Архитекторы разбили территорию на семь кварталов. И для каждого из них есть свои проектные решения. Например, в квартале 1 предлагают сделать стоянки, а в квартале 7 построить многоквартирное жилье: два жилых 16-этажных дома и одну 9-этажку.





Посмотреть проект в полном размере можно ТУТ .

На проектируемой территории архитекторы предлагают также построить кемпинги на 350 и 450 мест, комплекс многоуровневого гаража-стоянки на 1200 мест, кафе. Для посетителей «Тростенца» хотят поставить павильон проката мобильных средств передвижения и автостоянки.





Посмотреть проект в полном размере можно ТУТ .

Общественное обсуждение проекта состоится с 12 июня по 6 июля.

Презентация материалов общественного обсуждения пройдет 14 июня, в 18.00, в здании ГУО «Средняя школа № 144 Минска» по ул. ак. А.К.Красина, 65.

С проектными материалами можно ознакомиться с 12 по 26 июня в здании администрации Заводского района Минска по ул. Жилуновича, 17.

Замечания и предложения в письменной либо электронной форме по выставленному на общественное обсуждение проекту до 6 июля 2017 можно оставить в письменном виде в журнале для замечаний и предложений либо направить в администрацию Заводского района Минска с пометкой «общественное обсуждение» (почтовый адрес: 220 026, г. Минск, ул. Жилуновича, 17; электронный адрес: Daria. Davidovich@minsk.gov.by).