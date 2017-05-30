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Пострадавшие в ДТП в России белорусы находятся в больнице, тела троих погибших доставлены домой
Двое граждан Беларуси, пострадавших в ДТП в городе Березники Пермского края РФ, находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести, сообщил
По словам дипломата, к концу недели врачи рассчитывают выписать пострадавших из больницы. К одному из них приехала жена.
Тела троих погибших в ДТП доставлены в Беларусь вечером 30 мая.
Шорохов сообщил, что все расходы, связанные с оказанием помощи, взяла на себя компания, в которой работают попавшие в ДТП белорусы.
Напомним, авария произошла
В результате погибли 29-летний водитель Mitsubishi и его пассажиры 1983 и 1985 годов рождения. Серьезно пострадали еще два человека из пикапа — мужчины 1973 и 1969 г. р., а также двое человек, находившихся в момент удара в салоне автобуса: 57-летняя женщина и 36-летний мужчина.
Как стало известно, находящиеся в пикапе мужчины — работники ОАО «Буровая компания «Дельта», жители Гомеля и Речицы.
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Все расходы, связанные с оказанием помощи, взяла на себя компания, в которой работают попавшие в ДТП белорусы.
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