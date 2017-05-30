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Intellectsoft приобрел третий стартап в Кремниевой долине и готовится к IPO

31.05.2017 12:26 — Разное | Ежедневник  
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Intellectsoft приобрел третий стартап в Кремниевой долине и готовится к IPO

dev.by

Intellectsoft, американская ИТ-компания с белорусскими корнями и главным дев-офисом в Минске, приобрела уже третий стартап в Кремниевой долине. Им стал Stanfy - американский разработчик мобильных приложений с украинскими корнями.

В интервью dev.by сооснователь Intellectsoft Артём Козел (его партнерами с 2007 года являются Алексей Овсянников и Александр Скалабанов) рассказал о том, что серия поглощений — это часть «большой стратегии» на пути к IPO-2020.  

Стартап Stanfy начался в 2005 году в Киеве с сайта-библиотеки лабораторных работ, со временем став одним из самых заметных игроков украинского рынка разработки мобильных приложений. Cегодня штаб-квартира компании находится в Сан-Франциско. Из последних достижений команды: чат-бот, разработанный стартапом в рамках проекта Golden State Warriors​, был представлен на F8, ежегодной конференции Facebook. 

Это уже третье приобретение Intellectsoft в Кремниевой долине. В 2015 году компания заключила «сделку года», купив Mobile Roadie, сверхуспешный конструктор мобильных приложений. А годом позже — Meople.net, разработанное белорусами приложение, попавшее в начинку автомобиля Ford  (его основатель в 2009 году переехал из Минска в Редмонд для работы в Microsoft, а затем устроился в LinkedIn).

Intellectsoft, созданная в Минске 10 лет назад, заработала серьёзную репутацию в мире мобильной разработки. Сегодня помимо Минска офисы компании располагаются в Кремниевой долине, Лондоне, Осло, Киеве, в портфолио её проектов — разработки для Universal Pictures, Harley-Davidson, NHS, World of Tanks и других. Всего в компании работает 250 человек, в минском офисе разработки — 120.

Как отметил в интервью dev.by Артем Козел, приобретения стартапов являются «частью нашей большой 5-летней стратегии - покупки экспертных продуктовых команд», а ее итогом должно стать IPO в 2020 году.

«Наша стратегия на пути к IPO - это конвертация из сервиса в продукт более чем на 50% к 2020 году. Мы хотим, чтобы нас можно было назвать продуктовой компанией, хоть и с приличной сервисной составляющей», - отметил бизнесмен.

« Сейчас у нас 10-15% продукта, в течение 3 лет мы хотим дорасти до 50%. А вообще в планах уменьшить сервисную составляющую до 30%, -  рассказал Артем Козел. - Тем самым ценность компании на рынке будет расти. Как мы знаем, сервисные компании на рынке ценятся с мультипликатором 1 или 2 (в случае с EPAM  — 3-3,5) к выручке. На сегодня у нас уже 3,5, это подтверждённая оценка, по которой мы уже провели сделку. Хотим дорасти до 7-8 как минимум. Вот такая идея».

«Нас зарядила история успеха EPAM, если честно. Мы понимали, почему EPAM оборачивает так много денег, а стоит не так много, как другие, — бизнес-модель сыграла плохую шутку. По сути, это сервис, и продуктовиками им не стать, какие бы попытки они не предпринимали. А мы решили попробовать стать продуктовиками, потому что небольшие размеры и гибкость ещё позволяли», - рассказал о планах сооснователь компании.

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Теги: Минск
 
 
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