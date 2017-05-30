Беларусь стала лидером по поставкам в апреле битума на украинский рынок

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Импортные поставки битумов в Украину в апреле 2017 года выросли в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Они составили 45,7 тыс. тонн и фактически все были ввезены из Беларуси.

Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные собственного исследования.

Основным поставщиком битума в Украину в апреле выступила Беларусь, которая отправила в Украину 41,3 тыс. тонн ресурса. За тот же период поставки из России составили всего 3,1 тыс. тонн.

Около 23,7 тыс. тонн битума в Украину было ввезено автомобильными партиями, остальные 22 тыс. тонн доставили железнодорожным сообщением.

Согласно данным «А-95», около 6,5 тыс. тонн битума в апреле напрямую поставила компания «Альянс Энерго Трейд», около 5,3 тыс. тонн – «Барт», 5,1 тыс. тонн – «Транскомгруп», 4,8 тыс. тонн – компания «Битекс» и 2,58 тыс. тонн ресурса напрямую поставил «Столичный асфальтобетонный завод».

Внутреннее производство битумов осталось практически на уровне апреля 2016 года – 5,1 тыс. тонн, которые произвело ПАО «Укртатнафта».

В «Консалтинговой группе «А-95» отметили, что баланс украинского рынка битумов в апреле 2017 года составил 50,5 тыс. тонн, что на 68% больше аналогичного показателя прошлого года.

Напомним, импортные поставки битумов в Украину в январе–марте 2017 года выросли в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. – до 15 тыс. тонн.