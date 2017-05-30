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Беларусь стала лидером по поставкам в апреле битума на украинский рынок
31.05.2017 12:18 — Разное | Ежедневник
proximainform.net
Импортные поставки битумов в Украину в апреле 2017 года выросли в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Они составили 45,7 тыс. тонн и фактически все были ввезены из Беларуси.
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Основным поставщиком битума в Украину в апреле выступила Беларусь, которая отправила в Украину 41,3 тыс. тонн ресурса. За тот же период поставки из России составили всего 3,1 тыс. тонн.
Около 23,7 тыс. тонн битума в Украину было ввезено автомобильными партиями, остальные 22 тыс. тонн доставили железнодорожным сообщением.
Согласно данным «А-95», около 6,5 тыс. тонн битума в апреле напрямую поставила компания «Альянс Энерго Трейд», около 5,3 тыс. тонн – «Барт», 5,1 тыс. тонн – «Транскомгруп», 4,8 тыс. тонн – компания «Битекс» и 2,58 тыс. тонн ресурса напрямую поставил «Столичный асфальтобетонный завод».
Внутреннее производство битумов осталось практически на уровне апреля 2016 года – 5,1 тыс. тонн, которые произвело ПАО «Укртатнафта».
В «Консалтинговой группе «А-95» отметили, что баланс украинского рынка битумов в апреле 2017 года составил 50,5 тыс. тонн, что на 68% больше аналогичного показателя прошлого года.
Напомним, импортные поставки битумов в Украину в январе–марте 2017 года выросли в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. – до 15 тыс. тонн.
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Импортные поставки битумов в Украину в апреле 2017 года выросли в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Они составили 45,7 тыс. тонн и фактически все были...
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