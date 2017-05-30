Авария произошла 29 мая, около 17.30, на пересечении улицы Суражской с улицей Фабрициуса. Об этом AUTO.TUT.BY рассказала представитель ГАИ Московского района Любовь Трепашко.





— 63-летний водитель «Газели» ехал по улице Суражской в направлении улицы Железнодорожной, выехал на перекресток с улицей Фабрициуса на красный сигнал светофора и столкнулся с Peugeot. От удара микроавтобус опрокинулся на бок, — сказали в ГАИ.

Инцидент попал в объектив видеорегистратора.

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В результате аварии, к счастью, никто не пострадал. В отношении водителя «Газели» составили административный протокол за ДТП.