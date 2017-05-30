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Сотрудник автомойки разбил Ford Mustang клиента. Возбудили уголовное дело за угон
В отношении работника автомойки в Чижовке возбудили уголовное дело за то, что он без спроса решил погонять на Ford Mustang клиента. Об этом AUTO.TUT.BY
История произошла в середине мая. Минчанин оставил свой Ford Mustang на автомойке «Автосмайл» на улице Уборевича в Чижовке. Ключи от машины он передал работникам станции, а сам направился в кафе. Однако через несколько минут ему позвонили и сообщили, что машина разбита. По словам Виктора, в его отсутствие администратор мойки сел за руль Ford, принялся кружить по парковке и врезался в бордюр.
Впоследствии обвиняемый без ведома хозяина транспортного средства завел машину и совершил на ней поездку, введя машину в неуправляемый занос, что привело к столкновению с бордюром. В результате автомобилю были причинены механические повреждения.
На основе собранных по уголовному делу доказательств действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 214 Уголовного кодекса Республики Беларусь. В настоящее время следствием готовятся документы для передачи уголовного дела прокурору для направления в суд.
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Администратор автомойки в Минске решил погонять на машине клиента, но врезался в забор. В отношении его возбуждено уголовное дело.
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