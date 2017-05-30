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Картины Доттори, Шагала, Сутина и Ходасевич-Леже представлены в Минске

31.05.2017 12:57 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Совместный проект Посольства Италии, Национального художественного музея и Белгазпромбанка приурочен к двадцать пятой годовщине установления дипломатических отношений между нашими странами.

Картины Доттори, Шагала, Сутина и Ходасевич-Леже представлены в Минске
© Sputnik/ Станислав Андросик, Артем Бордовский
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На выставке представлены живописные работы выдающегося итальянского футуриста Джерардо Доттори. Экспозицию дополняют картины известнейших белорусских художников — Марка Шагала, Хаима Сутина и Надежды Ходасевич-Леже.

Почему такие разные художники выставляются в Минске вместе, смотрите на видео.   

Смотрите репортаж с выставки на белорусской версии Sputnik>>

 
Теги: Минск
 
 
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Совместная выставка итальянского футуриста и ярчайших представителей белорусского искусства открылась в Национальном художественном музее. Смотрите на видео...

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