Минск еще не снял претензии к Данкверту: проверка МВД продолжается

МИНСК, 31 мая — Sputnik. Беларусь еще не сняла выдвинутые ранее претензии к главе Россельхознадзора Сергею Данкверту: доследственная проверка МВД продолжается.



© Sputnik Константин Чалабов Доследственная проверка по Данкверту продлится еще месяц

Ранее в ходе "Большого разговора" с представителями СМИ президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что против Данкверта необходимо возбудить уголовное дело за нанесение ущерба республике. Глава государства отметил, что ряд российских чиновников, не пускающих белорусскую продукцию на рынок РФ, имеют личную заинтересованность в этом. После этого МВД Беларуси начал доследственную проверку в отношении ряда чиновников Россельхознадзора.

Как сообщил в среду журналистам глава МВД Беларуси Игорь Шуневич, проверка в отношении Данкверта еще не закончена.

"В настоящее время проверка продолжается, после этого материалы будут направлены для дачи правовой оценки в Следственный комитет Беларуси", — сказал Шуневич, поясняя журналистам, на какой стадии находится данный вопрос. По его словам, она будет длиться еще около месяца.

Переговоры прошли, вопросы остались

Тема поставок белорусских продуктов в Россию нашла свое отражение во время переговоров президентов Беларуси и РФ Александра Лукашенко и Владимира Путина. Во время встречи в Санкт-Петербурге лидеры двух стран нашли конкретные решения по нефтегазовой теме, обсудили возможный кредит для Беларуси, но тема продовольствия была затронута едва ли не вскользь — если судить об этом исходя из официальных пресс-релизов.



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Однако вслед за этим в Беларусь согласились приехать для проверки перерабатывающих предприятий эксперты Россельхознадзора. В феврале и марте этого года, в разгар нефтегазовой войны и заявлений о возможном уголовном преследовании, они ехать в Беларусь отказывались, поскольку опасались за свою безопасность.

Минск рассчитывал, что визит российских специалистов будет содействовать открытию белорусских предприятий для поставок в Россию. Однако чуда не произошло: по итогам первого визита было проверено 18 предприятий, с 13 сняты ограничения. Второй визит состоялся в мае, белорусам удалось договориться о снятии запретов с девяти предприятий, да и то только по цельномолочной продукции. При этом были закрыты для поставок в РФ три предприятия мясной и рыбоперерабатывающей отраслей.

Вместе с этим, Россельхознадзор выдвинул достаточно серьезные упреки в адрес белорусской стороны. В частности, было заявлено, что в сухом молоке, сырах, сухой молочной сыворотке обнаружены антибиотики и консерванты в концентрациях, превышающих предельно допустимые. Минсельхозпрод выразил в связи с этим недоумение.

Примечательно, что состоявшиеся в мае переговоры в Москве особых успехов не принесли. Глава белорусского аграрного ведомства Леонид Заяц признал, что они идут сложно. В мае заявлялось, что инспекторы Россельхознадзора вскоре снова приедут в Беларусь, однако на днях российское ведомство опровергло эту информацию. Таким образом, несмотря на все усилия белорусской стороны, конфликтная ситуация пока не имеет своего разрешения. Хотя начиналось все мирно и конструктивно.

Генпрокуратура разрешила

Еще в феврале, когда прозвучало заявление Лукашенко о возбуждении уголовного дела в отношении Данкверта, ряд российских СМИ опубликовал информацию, из которой следовало, что глава Россельхознадзора лично заинтересован в недопуске белорусских продуктов на российский рынок. В частности, российские издания указывали, что Данкверт имеет долю в собственности крупных российских аграрных предприятий. Об этом говорили и белорусские чиновники.

По этому поводу Генпрокуратура РФ начала проверку, ее результаты были обнародованы в мае. Так, российское подразделение антикоррупционной организации Transparency International 17 мая получило ответ от генеральной прокуратуры РФ на запрос о возможном нарушении установленных антикоррупционным законодательством запретов и ограничений Данквертом.

"В результате рассмотрения обращения Transparency International Генеральная прокуратура РФ не установила нарушений запрета на участие Сергея Алексеевича Данкверта в деятельности хозяйствующих субъектов, поскольку доли в уставных капиталах обществ переданы в доверительное управление в установленном законом порядке", — сообщили тогда в Россельхознадзоре.

Генпрокуратура РФ считает: решение Россельхознадзора о введении временных ограничений на поставки в РФ говядины и говяжьих субпродуктов с предприятий Минска и Минской области не направлено на ограничение конкуренции среди сельхозтоваропроизводителей и на создание отдельных преференций конкретной организации.