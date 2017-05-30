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Министр труда: Пособие по безработице в ближайшее время не вырастет

31.05.2017 12:58 — Разное | Tut.by  
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В ближайшее время безработным не стоит ждать увеличения пособия. Об этом сегодня на отчетном заседании в парламенте заявила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич.

По данным Белстата, среднее пособие по безработице в марте составило 27,6 рубля. Это около 15% бюджета прожиточного минимума.

Ирина Костевич напомнила, что сейчас в Беларуси обсуждается так называемая страховка от безработицы, которая позволит увеличить размер пособий. До 100% БПМ для тех, кто попал под сокращение или оказался на бирже труда после ликвидации его организации, до 50% БПМ для тех, кто лишился работы по другим уважительным причинам.

Сейчас новый документ проходит согласование. Ожидать его принятия в ближайшее время не стоит.

Страхование от безработицы увеличит нагрузку на Фонд соцзащиты населения. Это значит, что отчисления реальной сектора в ФСЗН, скорее всего, будут увеличены. Минтруда сейчас работает над поиском оптимального баланса, сказала Ирина Костевич.

 
 
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Ирина Костевич напомнила, что сейчас в Беларуси обсуждается так называемая страховка от безработицы.

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