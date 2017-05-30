Ванесса Колодинская после родов и заболевания, едва не отлучившего ее от спорта, к званию чемпионки мира добавила золото первенства Европы , прошедшего в мае. В интервью SPORT.TUT.BY борчиха из Бобруйска рассказала о том, как беременность вклинилась в ее планы, как она воспитывает сына на сборах, а также о том, почему не выходит замуж.





«Борьба с сынишкой — это поваляться на ковре и пощекотать его немножко»

Спустя полтора месяца после Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году, где Ванесса Колодинская финишировала восьмой, она выиграла первенство планеты. И это в девятнадцать лет! Бобруйчанка стремительно ворвалась в мировую элиту женской борьбы и была одной из претенденток в споре за золото Игр в Рио-де-Жанейро, но неожиданно сбавила обороты.

— Сказать, что планировала стать мамой в это время, не могу. В то же время рада, что не стала дергаться, а приняла ситуацию, — говорит девушка.

Она вспоминает, что долго тянула с тем, чтобы сообщить о беременности тренерам — личному Артуру Зайцеву и наставнику сборной Олег Райхлину.

— Столько сил положили на то, чтобы подготовить меня, и тут на тебе! Не буду скрывать, Олега Яковлевича новость шокировала. Сперва он поинтересовался, сумею ли в положении поехать на чемпионат Европы? То есть на четвертом месяце беременности мне следовало бы «гонять» вес, чтобы оставаться в своей весовой категории, понимаете? Боялась, но не столько выкидыша или нежелательного удара, а то, что нехватка микроэлементов негативно скажется на развитии плода. Не хотела рисковать здоровьем ребенка, поэтому сразу отвергла предложение Райхлина. К тому же эта «Европа» ничего не решала! Президентскую стипендию мне назначили, а результат на первенстве континента на ее размер никак не влиял.

Ванесса говорит, что обязательным условием выплат стипендии спортсменам является участие в учебно-тренировочных сборах за исключением случаев с травмами. А что, если атлет уходит в декретный отпуск?

— Благодаря тренерам вопрос решился в мою пользу, — уверена Колодинская. Зарплата, которая выплачивалась ей в течение двух лет после победы на чемпионате мира, позволила обзавестись жилищем в Бобруйске.



Ванесса Колодинская с сыном Савелием. Фото из личного архива Ванессы Колодинской

В сентябре 2013 года Ванесса родила, а уже через три месяца поучаствовала в сборе в Бобруйске. Еще через шесть месяцев, когда перестала кормить ребенка грудью, — восстанавливать форму отправилась на базу в Стайках.

— Хотела тем самым продемонстрировать желание оправдать доверие, — добавляет борчиха. Нянчиться же с малышом Савелием до той поры, пока ему не исполнилось три года, позвали маму отца мальчика.

— Тяжело было находиться вдали от ребенка. Савушка тоже грустил. «Мамочка, скучаю и люблю», — говорил по скайпу. Но истерик не устраивал. Теперь же, когда сыну уже почти четыре года и присмотреть за ним никто из родных не может, — или оставляю его с друзьями, или он едет со мной. Но это касается только сборов. В период интенсивной подготовки две недели проводим в Стайках, а одну — дома. Мне такой вариант подходит! Как и все мамочки, уверена, что лучше знаю, что нужно моему ребенку, и хочу сама его воспитывать.

Я видела много примеров, когда рождение ребенка становилась новым стимулом для девушек в спорте. У них появлялось вдохновение, понимание, для кого они побеждают! Согласна, есть такие моменты, как нежные объятия с ребенком после тренировки. После такого тебе больше ничего не нужно! А надо ли ребенку, чтобы я боролась? Нет, ему нужно, чтобы мама была рядом.





В компании борцов и борчих Савелий не теряется и хвостиком за мамой не следует.

— Играет с малышкой Кати Гончар-Янушкевич, другими детьми спортсменов, которые летом часто заезжают в Стайки. Весело проводит время. Например, может включить беговую дорожку, но не бежит! Какой в этом смысл? Садится на попу и едет, спрыгивает на мат. По-моему, отличный аттракцион! Савуля привык находиться поблизости от опасных снарядов типа штанги. Знает, что можно делать, а куда лучше не лезть.

Еще ни разу Савелий не ставил спортсменку в тупик вопросом о том, почему она бросает других людей через плечи, наклоном и прогибом или скручивает и производит захваты в партере.

— Муж, бабушки и дедушки объяснили сыну, что мама у него — спортсменка. Борьбу он воспринимает не как драку с причинением боли одним человеком другому, а как мою профессию. Бывает, подойдет и скажет: «Мама, ты хочешь со мной побороться?» — «Ну давай, попытай счастья!» Поддаюсь ли? Конечно, нет! Сын должен понимать, что человек, который старше и больше физически, скорее всего, сильнее его, а также — уметь проигрывать. Борьба с сынишкой — это поваляться на ковре и пощекотать его немножко. При этом ребята-борцы научили Саву ложить соперника на туше (положение в партере, при котором победа засчитывается атакующему борцу. — Прим. ред.) и удерживать. Да, кое-что он уже умеет!

«Врачи предлагали удалить щитовидку. „Сделаешь, тогда дадим допуск“, — говорили»

До родов и некоторое время после Колодинская выступала в самой легкой весовой категории — до 48 кг, а в 2017 году ушла в категорию до 53 кг. Переход состоялся как следствие борьбы с заболеванием щитовидной железы — тиреотоксикозом.

— Небольшие проблемы появились во время беременности, — рассказывает Ванесса. — Потом вернулась к борьбе, завоевала бронзу на молодежном чемпионате Европы 2015 года, а накануне Европейских игр в Баку прошла углубленное обследование, и выяснилось, что у меня гормональный сбой. Диагноз насторожил и объяснил, с чем связаны потери в весе. Я же похудела до 44 кг! В РНПЦ спорта поставили печать «не годна» и запретили тренироваться.

Болезнь вывела из строя Ванессу на год. Расспросы врачей о том, что необходимо предпринять, чтобы вернуться к занятиям спортом, результата не давали.

— Каждый новый визит к доктору заканчивался предложением пройти осмотр через месяц. Чувствовала, что меня кормят завтраками, а лечение не готовы предложить. Слышала лишь опасения, что нагрузки в моем состоянии могут сказаться на работе сердца. Тогда решила побывать на осмотре у ведущих специалистов-эндокринологов. Поиски привели к профессору Ларисе Даниловой. Она очень сильно помогла — предложила успешную схему лечения. Будучи у нее на контроле, справилась с повышенным сердечным ритмом и сохранила щитовидную железу, которую другие врачи предлагали удалить. «Сделаешь, тогда дадим допуск», — говорили. Но, подождите, как потом буду выступать? Без собственного обмена веществ — только на таблетках! Вывод для меня из этой истории — плохо сработали доктора из нацкоманды и РНПЦ спорта. Они отправляли меня не к Даниловой, хотя сразу должны были подсказать самого сильного специалиста в области эндокринологии.





В марте 2016 года Колодинской разрешили тренироваться, и у нее оставалось всего два месяца на то, чтобы подготовиться к последним соревнованиям, на которых разыгрывали лицензии на участие в Играх в Рио-де-Жанейро. Решить задачу в столь короткие сроки Ванесса не сумела. Отчасти потому, что в свою весовую категорию возвращалась, имея 8 лишних кило. То есть не успела набрать форму.

— Думаю, что пролетела мимо Олимпиады из-за зацикленности на том, что после родов должна успеть вернуться на топ-уровень к августу 2016 года. Вынь да положь — так сильно нужна была медаль! Болезнь же научила, что не следует терзать себя мыслями о том, что ты должна. Прежде всего, нужно получать удовольствие от жизни — расслабиться и делать то, что умеешь лучше всего. С таким настроением выходить победителем хоть в схватке на ковре, хоть с недугом куда легче. Сейчас спокойно борюсь, далеко не забегая наперед.

«Не хотела выходить замуж из-за ребенка»

3 мая 2017 года к званию чемпионки мира, добытом в начале карьеры, Ванесса Колодинская добавила победу на первенстве Европы, которое проходило в сербском городе Нови-Сад. В решающем противостоянии белоруска по очкам одолела россиянку Наталью Малышеву — 2:1.

— Провела контрдействие на попытку атаки в ноги со стороны Малышевой, знала, что она ее предпримет, — комментирует Ванесса. — Так заработала очки в первом периоде, а во втором судья отдал балл сопернице за пассивность с моей стороны. Если бы в концовке сделала пару шагов назад, снова мог зажечься сигнал «пассив». Прочувствовала момент и устояла. Вообще предпочитаю вести схватку, а не плыть по течению. Но иногда, как в этот раз, провоцирую на активность оппонентку и ловлю ее на ошибке. Будто говорю ей: «А ну-ка иди сюда!»

Победа в нынешнем финале досталась относительно легко. Второе место, думаю, не «покатило» бы! Нет, конечно, была бы рада тому, что проделала хорошую работу, но цели не достигла бы.

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С 2016 года Ванесса тренируется под началом Сергея Смаля. Это наставник Марии Мамошук, которая на Играх в Рио-де-Жанейро стала второй. На чемпионате Европы в Нови-Саде Мария также взяла серебряную награду.

Колодинская и Мамошук — близкие подруги. В интервью после Рио-2016 Мария рассказывала, что вне зависимости от занятого места на Олимпиаде после нее она думала стать мамой, однако отказалась от этой затеи.

— «Маха, если ты родишь, с кем я тусить буду? Подожди пока». Нет, конечно, я так не говорю ей. Но нужно понимать, что с появлением ребенка свободная жизнь, когда ты постоянно в разъездах без оглядки на кого-то еще, заканчивается. В отношении себя могу сказать, что не знаю, когда в следующий раз соглашусь рожать.

Честно, когда думала о том, что однажды придет это время, то возвращаться в спорт после родов не планировала. Хотела сконцентрироваться на воспитании ребенка. Уйти в декретный отпуск, гулять с ребенком по паркам и наслаждаться временем с ним. И надо же! Все получилось с точностью до наоборот. Рано родила. Как после такого не вернуться в спорт?



Мария Мамошук и Ванесса Колодинская. Фото из личного архива Ванессы Колодинской

Сына Савелия Ванесса воспитывает вместе с Михаилом Талаем, бывшим борцом. Вместе они уже шесть лет, но официально отношения не оформлены.

— Не хотела выходить замуж из-за ребенка, — объясняет Колодинская. — А находиться в гражданском браке для меня и моего окружения — нормально. Что должно случиться, чтобы решилась на замужество? Хм, наверное, я сама не готова к этому шагу.

Следующий старт в календаре Ванессы Колодинской — чемпионат мира. Он пройдет в августе в Париже. Идею выиграть его снова бобруйчанка находит заманчивой.

— Получится или нет, посмотрим, — осторожничает Ванесса. — Зависит от того, в каком состоянии буду находиться, а делать прогнозы, нет, не хочу.