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В КНДР выпустили свой iPad

31.05.2017 12:47 — Разное | Tut.by  
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Северокорейская технологическая компания Ryonghung анонсировала новое портативное устройство. Его название может показаться знакомым — iPad. Об этом рассказывает Gizmodo.


Изображение: gizmodo.com

Новый iPad от Ryonghung оснащен четырехъядерным процессором с тактовой частотой 1,2 ГГц, 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной памяти. Также у него есть HDMI-разъем, возможность подключить клавиатуру и установить «сетевое соединение». Правда, большинство жителей КНДР не имеют доступа к глобальной Сети.

Операционная система, на которой работает гаджет, неизвестна. Новинка может осуществлять «чтение различных источников цифровой информации и работу с документами». На нем есть более 40 приложений. В рекламе устройства сообщают, что iPad «популярен среди покупателей».


Изображение: gizmodo.com

Планшет не удивил характеристиками, кроме одной детали — грубого нарушения товарного знака Apple. Пока неизвестно, как компания отреагировала на северокорейскую новинку.

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