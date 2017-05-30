Путин отменил эмбарго на турецкие товары и строителей

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Владимир Путин своим указом отменил запрет на внешнеэкономические операции, предусматривающие ввоз на территорию России отдельных видов товаров, страной происхождения которых является Турция.

Как сообщает Интерфакс, речь идет об ограничении, введенном в ноябре 2015 года указом президента "О мерах по обеспечению национальной безопасности РФ и защите граждан РФ от преступных и иных противоправных действий и о применении специальных экономических мер в отношении Турции". Перечень товаров, происходящих в Турции, на который распространялся запрет на ввоз, определялся правительством РФ.

Также Путин подписал указ "Об отмене некоторых специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики".

"Министерству иностранных дел Российской Федерации в установленном порядке направить Турецкой республике уведомление о частичном возобновлении действия Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Турецкой Республики об условиях взаимных поездок граждан Российской Федерации и граждан Турецкой Республики от 12 мая 2010 года", - говорится в указе.

Кроме того, отменен запрет для организаций, находящихся под юрисдикцией Турции или контролируемых гражданами этой страны, на выполнение в России отдельных видов работ - например, строительства и деятельности в сфере организации туризма.

Отмечается, что настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.