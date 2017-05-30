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Путин отменил эмбарго на турецкие товары и строителей

31.05.2017 13:00 — Разное | Ежедневник  
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Путин отменил эмбарго на турецкие товары и строителей

tasty-food.info

Владимир Путин своим указом отменил запрет на внешнеэкономические операции, предусматривающие ввоз на территорию России отдельных видов товаров, страной происхождения которых является Турция.

Как сообщает Интерфакс, речь идет об ограничении, введенном в ноябре 2015 года указом президента "О мерах по обеспечению национальной безопасности РФ и защите граждан РФ от преступных и иных противоправных действий и о применении специальных экономических мер в отношении Турции". Перечень товаров, происходящих в Турции, на который распространялся запрет на ввоз, определялся правительством РФ.

Также Путин подписал указ "Об отмене некоторых специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики".

"Министерству иностранных дел Российской Федерации в установленном порядке направить Турецкой республике уведомление о частичном возобновлении действия Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Турецкой Республики об условиях взаимных поездок граждан Российской Федерации и граждан Турецкой Республики от 12 мая 2010 года", - говорится в указе.

Кроме того, отменен запрет для организаций, находящихся под юрисдикцией Турции или контролируемых гражданами этой страны, на выполнение в России отдельных видов работ - например, строительства и деятельности в сфере организации туризма.

Отмечается, что настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

 
 
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Владимир Путин своим указом отменил запрет на внешнеэкономические операции, предусматривающие ввоз на территорию России отдельных видов товаров, страной...

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