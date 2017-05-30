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Смертельное ДТП под Псковом: один белорус погиб, четверо пострадали
31.05.2017 13:19 — Разное | Sputnik Беларусь
Подробности ночного ДТП в Псковской области и имена погибшего и пострадавших белорусов сообщил радио Sputnik Беларусь руководитель консульского отдела Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации Владимир Шорохов.
Микроавтобус Folksvagen Caravella попал в ДТП около 3 часов ночи на 385 километре автодороги Санкт-Петербург-Невель, сказал консул.
"Водитель Савчис Александр Владимирович 1975 года рождения, проживавший в городе Житковичи Гомельской области, двигаясь со стороны города Остров, не обеспечил безопасную скорость движения при проезде места проведения дорожных работ, в результате чего совершил наезд на ограждающие дорожные блоки", — сообщил Шорохов.
© Sputnik Наталья Селиверстова
По информации представителя посольства, в результате ДТП пассажир микроавтобуса Неверович Владимир Олегович 1990 рождения, проживающий в деревне Выверы Молодечненском района, погиб на месте происшествия.
Телесные повреждения получили четверо пассажиров микроавтобуса — Казадоев Александр Анатольевич, Замировский Владислав Романович, Чернов Илья Николаевич и Козловец Александр Александрович. Один из пострадавших в настоящее время находится в районной больнице, остальные от госпитализации отказались. Всего в микроавтобусе находились девять человек.
Отделение посольства в Санкт-Петербурге поддерживает тесную связь как с полицией, так и с пострадавшими, уточнил Шорохов.
Согласно предварительным данным, водитель мог не заметить на обочине знак, предупреждающий о начале участка ремонтных работ.
Комментарий руководителя консульского отдела Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации Владимир Шорохов слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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В ночь на 31 мая в Псковской области ехавший из Санкт-Петербурга в Минск микроавтобус с 9-ю пассажирами врезался в бетонный блок, в результате один белорус погиб и...
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