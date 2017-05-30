Фото из архива

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Беларуси 13 июня рассмотрит в апелляционном порядке уголовное дело о нападении в торговом центре "Европа", сообщили БЕЛТА в суде.

Судебное разбирательство по делу, связанному с трагедией в ТЦ "Европа", началось 20 февраля и проходило в открытом режиме. 3 марта Минский городской суд приговорил обвиняемого Владислава Казакевича к максимально возможному в данном случае сроку - 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Он признан виновным в приготовлении к убийству двух и более лиц, покушении на убийство двух и более лиц, убийстве, совершенном с особой жестокостью из хулиганских побуждений, а также хулиганстве.

Адвокат Владислава Казакевича 10 марта подал апелляционную жалобу на приговор Минского городского суда в Верховный суд.

В октябре 2016 года около 17.30 несовершеннолетний в состоянии алкогольного опьянения зашел в торговый центр "Европа" в Минске с чехлом для гитары, заведенной и готовой к применению бензопилой. Он нанес два удара бензопилой работнице ТЦ, а после того, как инструмент заглох из-за попадания в цепь одежды потерпевшей, достал из чехла топор-кувалду и нанес удары, от которых женщина скончалась на месте происшествия. Телесные повреждения разной степени тяжести получили еще две женщины.-0-