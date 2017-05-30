31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девять бывших руководителей и бухгалтеров нанесли ущерб государству почти на Br800 тыс., сообщили БЕЛТА в главном управлении по борьбе с экономическими преступлениями криминальной милиции МВД.

В суде Октябрьского района Минска оглашен приговор в отношении 9 бывших руководителей и бухгалтеров предприятий и организаций разных форм собственности. За уклонение от уплаты сумм налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 243 УК Беларуси) им назначено наказание.

Экс-руководитель и учредитель получили по 3,5 года лишения свободы с отбытием наказания в исправительной колонии усиленного режима, конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности сроком на 5 лет каждому. Семь других участников преступной группы (экс-директора и бухгалтеры) получили по 2,5 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа, с конфискацией имущества и без. Они также лишены права занимать определенные должности сроком на 5 лет каждый.

Сотрудникам ГУБЭП МВД удалось выйти на злоумышленников во время проведения совместной проверки с КГК законности расходования бюджетных средств при реконструкции Национального академического театра имени Янки Купалы. Так, еще в 2015 году правоохранители задержали организованную преступную группу, члены которой содействовали различным компаниям в уклонении от уплаты налогов и сборов. Оперативники установили более 200 таких предприятий в реальном секторе экономики республики.

В день задержания злоумышленников одновременно в различных областях страны оперативники провели свыше 40 обысков. В офисах и жилых помещениях были обнаружены и изъяты доказывающие противоправную деятельность предметы и документы, товарно-материальные ценности, а также огнестрельное оружие и боеприпасы, которые были направлены на экспертизу.

Одним из основных направлений деятельности членов преступной группы было заключение миллиардных контрактов с госпредприятиями для поставок продукции по завышенной стоимости. Оперативники зафиксировали факты обналичивания денег через лжеструктуры по указанным контрактам.

Между участниками преступной группировки были четко распределены обязанности, на протяжении нескольких лет они по заранее продуманной схеме использовали различные способы сокрытия налоговой базы. К примеру, вели двойную бухгалтерию, не отражали в учетных документах доход от реализации товаров, осуществляли фиктивные бестоварные сделки. Общий причиненный ущерб бюджету по уголовному делу достиг почти Br800 тыс. B процессе расследования уголовного дела обвиняемые возместили более Br550 тыс.

По решению суда в доход государства с осужденных взыщут еще почти Br300 тыс., а снятое из-под ареста имущество обратят в доход государства в счет возмещения ущерба. Пока приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном законодательством порядке.-0-