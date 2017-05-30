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Жарко полагает, что начинать уроки в 9 утра - оптимально для детей

31.05.2017 13:20 — Разное | БДГ  
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Василий Жарко поддержал инициативу по переносу времени начал уроков в школе. Вице-премьер полагает, что 9 утра - оптимальное время для здоровья детей.

«Сегодня мы прорабатываем этот вопрос. Необходимо учесть все аспекты организации подвоза и питания детей, занятий в кружках и секциях, работы школ во вторую смену», — сказал заместитель премьер-министра Беларуси Василий Жарко, выступая 31 мая на совместном заседании палат Национального собрания в Минске.

Он отметил, что изменения требуют ответственного подхода.

«Что касается начала занятий с 9.00, то здесь должно быть четкое понимание: какова цель? Родители преследуют свою цель, учителя — свою, мы же должны думать о здоровье детей, чтобы ребенок вышел со школы здоровым. Ребёнок младших классов (с первого по четвертый) должен отдыхать не менее десяти часов в сутки. Сон у ребенка средних классов должен быть не менее девяти часов. Поэтому оптимальное время начала занятий — 9.00», - заметил чиновник, ранее занимавший пост министра здравоохранения.

Ранее сообщалось, что 82,5% учреждений общего среднего образования с 1 сентября 2017 года будут начинать учебные занятия с 9 утра. С 8.30 утра учеба будет начинаться в 17,2% школ и лишь в 0,3% учреждений - с 8 утра.

Переносить время начала уроков в Беларуси бросились  после заявления президента страны о том, что на первых уроках первой смены дети чаще всего спят - о чем ему рассказал его сын. 

 
Теги: Минск
 
 
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Василий Жарко поддержал инициативу по переносу времени начал уроков в школе. Вице-премьер полагает, что 9 утра - оптимальное время для здоровья детей.

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