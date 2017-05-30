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Жарко полагает, что начинать уроки в 9 утра - оптимально для детей
Василий Жарко поддержал инициативу по переносу времени начал уроков в школе. Вице-премьер полагает, что 9 утра - оптимальное время для здоровья детей.
«Сегодня мы прорабатываем этот вопрос. Необходимо учесть все аспекты организации подвоза и питания детей, занятий в кружках и секциях, работы школ во вторую смену», — сказал заместитель премьер-министра Беларуси Василий Жарко, выступая 31 мая на совместном заседании палат Национального собрания в Минске.
Он отметил, что изменения требуют ответственного подхода.
«Что касается начала занятий с 9.00, то здесь должно быть четкое понимание: какова цель? Родители преследуют свою цель, учителя — свою, мы же должны думать о здоровье детей, чтобы ребенок вышел со школы здоровым. Ребёнок младших классов (с первого по четвертый) должен отдыхать не менее десяти часов в сутки. Сон у ребенка средних классов должен быть не менее девяти часов. Поэтому оптимальное время начала занятий — 9.00», - заметил чиновник, ранее занимавший пост министра здравоохранения.
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Василий Жарко поддержал инициативу по переносу времени начал уроков в школе. Вице-премьер полагает, что 9 утра - оптимальное время для здоровья детей.
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