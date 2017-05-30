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В Нацбанке рассказали, когда белорусы смогут покупать валюту без паспорта
С 1 июня в Беларуси отменяется требование, по которому продажа валюты и платежных документов в валюте за белорусские рубли физлицам осуществляется банками только при предъявлении паспорта. Это
В Нацбанке поясняют, что банки смогут продавать валюту физлицам без предоставления паспорта уже с 1 июня.
Регулятору теперь нужно в трехмесячный срок обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с президентским указом и «принять иные меры по его реализации», говорится в указе президента.
Напомним, указ о продаже физическим лицам валюты по предъявлении документа, удостоверяющего личность, был подписан
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С 1 июня в Беларуси отменяется требование, по которому продажа валюты и платежных документов в валюте за белорусские рубли физлицам осуществляется банками только...
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