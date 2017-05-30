В Нацбанке рассказали, когда белорусы смогут покупать валюту без паспорта

С 1 июня в Беларуси отменяется требование, по которому продажа валюты и платежных документов в валюте за белорусские рубли физлицам осуществляется банками только при предъявлении паспорта. Это предусмотрено президентским указом от 29 мая 2017 года № 192.



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В Нацбанке поясняют, что банки смогут продавать валюту физлицам без предоставления паспорта уже с 1 июня.

Регулятору теперь нужно в трехмесячный срок обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с президентским указом и «принять иные меры по его реализации», говорится в указе президента.

Напомним, указ о продаже физическим лицам валюты по предъявлении документа, удостоверяющего личность, был подписан в октябре 2011 года. Как тогда сообщила пресс-служба президента, данный указ был принят «в рамках разработанного правительством и Национальным банком Беларуси комплекса мер по выходу на единый равновесный курс белорусского рубля».