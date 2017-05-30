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Следователи разыскивают потерпевших по делу о серии изнасилований и убийстве в Витебской области

31.05.2017 13:22 — Разное | БелТА  
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Следователи разыскивают потерпевших по делу о серии изнасилований и убийстве в Витебской области
Фото УСК по Витебской области

31 мая, Витебск /Екатерина Князева - БЕЛТА/. Главным следственным управлением продолжается розыск потерпевших по делу о серии изнасилований и убийстве в Витебской области. Информация об этом и фото обвиняемых размещены на сайте Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.

В главном следственном управлении центрального аппарата Следственного комитета продолжается расследование уголовного дела по обвинению трех жителей Полоцка и Новополоцка в совершении убийства в 2012 году несовершеннолетней девушки, а также изнасилований и насильственных действий сексуального характера.

В ходе расследования установлено, что обвиняемые посредством переписки в интернете либо путем непосредственного знакомства на улицах города с женщинами, как правило, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, предлагали продолжить общение и угощали спиртными напитками или кофе, в которые заранее было подмешано вещество со снотворным эффектом. После того как жертвы приходили в бессознательное состояние, мужчины совершали с ними действия сексуального характера и (или) похищали материальные ценности и другое имущество.

Следствие обращается с просьбой к гражданам, которым что-либо известно о подобных преступлениях, либо которые стали жертвами противоправных действий при указанных выше обстоятельствах с 2007 по 2017 год на территории Витебской области (в частности в Полоцке и Новополоцке), сообщить об этом в Следственный комитет по тел. 8(017) 389-50-02, 8(017) 389-52-95, 8(029) 699-01-49, 8(029) 711-35-82.-0-

 
Теги: знакомства, Витебск
 
 
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В главном следственном управлении центрального аппарата Следственного комитета продолжается расследование уголовного дела по обвинению трех жителей Полоцка и...

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