Пресс-конференция ко Всемирному дню молока

1 июня отмечается не только Международный день защиты детей, но и Всемирный день молока. Заявленная Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН цель праздника — популяризация молока и молочных продуктов среди людей, а также информирование населения о деятельности, связанной с молоком и молочным производством.



© Pixabay Молоко и что с ним происходит в Беларуси

В четверг специалисты расскажут о том, какие молочные продукты производятся в Беларуси, о качестве молока и молочных продуктов, поступающих на столы белорусов, какие новые продукты питания из молока готовы предложить производители, а также о правильном, нужном и полезном употреблении молока и его разных и вкусных производных.

Принять участие в беседе приглашены:

заместитель директора по модернизации и развитию ОАО "Молочные горки" Александр ГЛУШАКОВ,

врач-диетолог Ирина КАБАСАКАЛ.

Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится в четверг, 1 июня, в 14:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

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