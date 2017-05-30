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Пресс-конференция ко Всемирному дню молока

31.05.2017 13:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
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1 июня отмечается не только Международный день защиты детей, но и Всемирный день молока. Заявленная Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН цель праздника — популяризация молока и молочных продуктов среди людей, а также информирование населения о деятельности, связанной с молоком и молочным производством.

Пресс-конференция ко Всемирному дню молока
© Pixabay
Молоко и что с ним происходит в Беларуси

В четверг специалисты расскажут о том, какие молочные продукты производятся в Беларуси, о качестве молока и молочных продуктов, поступающих на столы белорусов, какие новые продукты питания из молока готовы предложить производители, а также о правильном, нужном и полезном употреблении молока и его разных и вкусных производных.

Принять участие в беседе приглашены:

  • заместитель директора по модернизации и развитию ОАО "Молочные горки" Александр ГЛУШАКОВ,
  • врач-диетолог Ирина КАБАСАКАЛ.

Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится в четверг, 1 июня, в 14:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

Аккредитация:

E-mail: p.antonov@sputniknews.com;
Тел.:  +375 17 237 83 65;
Моб.: +375 29 550 06 31.

Отправьте заявку на p.antonov@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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В четверг, 1 июня 2017 года, в 14:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь состоится встреча экспертов с журналистами, посвященная Всемирному дню молока.

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