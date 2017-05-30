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Пресс-конференция ко Всемирному дню молока
31.05.2017 13:45 — Разное | Sputnik Беларусь
1 июня отмечается не только Международный день защиты детей, но и Всемирный день молока. Заявленная Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН цель праздника — популяризация молока и молочных продуктов среди людей, а также информирование населения о деятельности, связанной с молоком и молочным производством.
© Pixabay
В четверг специалисты расскажут о том, какие молочные продукты производятся в Беларуси, о качестве молока и молочных продуктов, поступающих на столы белорусов, какие новые продукты питания из молока готовы предложить производители, а также о правильном, нужном и полезном употреблении молока и его разных и вкусных производных.
Принять участие в беседе приглашены:
Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится в четверг, 1 июня, в 14:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.
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В четверг, 1 июня 2017 года, в 14:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь состоится встреча экспертов с журналистами, посвященная Всемирному дню молока.
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