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За неделю до концерта группы "Ногу свело" в Минске выступление перенесли на осень

31.05.2017 13:54 — Разное | Tut.by  
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Концерт российской рок-группы «Ногу Свело» в КЗ «Минск» пройдет этой осенью. Как сообщили организаторы, концерт перенесен с 5 июня по техническим и логистическим причинам, точную дату объявят дополнительно. Все билеты действительны.


«Уважаемые зрители! Сообщаем, что концерт группы „Ногу Свело“, запланированный на 5 июня, переносится на осень 2017 года по техническим и логистическим причинам. Посовещавшись с менеджментом группы, мы приняли решение перенести мероприятие, так как осенью у группы состоится презентация альбома и большой тур. Точную дату концерта сообщим дополнительно. Все билеты действительны. Приносим свои извинения», — пояснили организаторы.

Возврат денег зрителям, желающим сдать билеты, будет осуществляться по 7.06.2017г. включительно.

Телефоны для справок: (017) 327−02−39, (025) 717−93−87.

 
Теги: Минск
 
 
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Концерт российской рок-группы "Ногу Свело" в КЗ "Минск" перенесен с 5 июня на осень.

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