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За неделю до концерта группы "Ногу свело" в Минске выступление перенесли на осень
Концерт российской рок-группы
«Уважаемые зрители! Сообщаем, что концерт группы „Ногу Свело“, запланированный на 5 июня, переносится на осень 2017 года по техническим и логистическим причинам. Посовещавшись с менеджментом группы, мы приняли решение перенести мероприятие, так как осенью у группы состоится презентация альбома и большой тур. Точную дату концерта сообщим дополнительно. Все билеты действительны. Приносим свои извинения», — пояснили организаторы.
Возврат денег зрителям, желающим сдать билеты, будет осуществляться по 7.06.2017г. включительно.
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Концерт российской рок-группы "Ногу Свело" в КЗ "Минск" перенесен с 5 июня на осень.
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