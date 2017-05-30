Концерт российской рок-группы «Ногу Свело» в КЗ «Минск» пройдет этой осенью. Как сообщили организаторы, концерт перенесен с 5 июня по техническим и логистическим причинам, точную дату объявят дополнительно. Все билеты действительны.





«Уважаемые зрители! Сообщаем, что концерт группы „Ногу Свело“, запланированный на 5 июня, переносится на осень 2017 года по техническим и логистическим причинам. Посовещавшись с менеджментом группы, мы приняли решение перенести мероприятие, так как осенью у группы состоится презентация альбома и большой тур. Точную дату концерта сообщим дополнительно. Все билеты действительны. Приносим свои извинения», — пояснили организаторы.

Возврат денег зрителям, желающим сдать билеты, будет осуществляться по 7.06.2017г. включительно.

Телефоны для справок: (017) 327−02−39, (025) 717−93−87.