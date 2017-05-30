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Компактвэн Renault Scenic получил люксовое исполнение Initiale Paris и цену больше 30 тысяч евро

31.05.2017 13:51 — Разное | Tut.by  
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Вслед за Clio, Espace, Captur и Koleos самая богатая и роскошная комплектация Initiale Paris появилась и у нового семейства Scenic, включая удлиненную версию Grand Scenic.


Как и у других европейских моделей Renault, от стандартных версий компактвэны в топовом исполнении отличаются внешним декором вроде измененного рисунка решетки радиатора, накладок на пороги, шильдиков Initiale Paris и укрупненных колесных дисков оригинального дизайна (у Scenic они 20-дюймовые), а также улучшенным оснащением.


Сиденья в салоне топ-версий Scenic и Grand Scenic — с подогревом и функцией массажа, обшиты настоящей кожей наппа (ею отделаны также руль и рычаг коробки передач), в «базе» имеются продвинутая аудиосистема Bose и проектор показаний на лобовое стекло.


Гамма доступных для Scenic и Grand Scenic Initiale Paris двигателей включает 1,2-литровый бензиновый турбодвигатель мощностью 130 сил и дизель 1.6 с двумя вариантами форсировки (130 и 160 «лошадок»). Причем самый мощный вариант комплектуется «роботом» с двумя сцеплениями, остальным версиям полагается «механика».


В Европе прием заказов на Scenic и Grand Scenic Initiale Paris начнется 7 июня. Цены во Франции начинаются от 33 200 евро.

 
 
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Компания Renault представила роскошную версию семейного вэна Scenic. В исполнении Initiale Paris компакт-вэн стоит от 30 тысяч евро

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