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Киев арестовал активы «Газпрома»
31.05.2017 14:00 — Разное | Ежедневник
armtorg.ru
Под арест также попадает недавняя инвестиция "Газпрома" в свою дочернюю компанию в размере 232 млн росс. рублей.
Министерство юстиции Украины направило российскому газовому монополисту компании "Газпром" постановление об аресте акций его дочерней компании "Газтранзит" в рамках исполнительного производства по взысканию с "Газпрома" штрафа в размере почти 190 млрв гривень, выставленного Антимонопольным комитетом Украины. Об этом говорится в квартальном отчете "Газпрома", сообщает
Как сообщал УНИАН, Высший хозяйственный суд Украины отклонил кассацию российского газового монополиста "Газпром" на решение Антимонопольного комитета о взыскании с российской компании 171,932 млрд гривень. В январе 2016 года АМКУ выставил "Газпрому" штраф почти на 86 миллиардов гривень (около 3,4 млрд долларов) за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа. Решение было принято в рамках выполнения поручения правительства, а также в свете официальных обвинений Европейской комиссии, выдвинутых "Газпрому" в связи с его доминирующей позицией на рынке Центральной и Восточной Европы, что нарушает антимонопольное законодательство ЕС. 12 апреля 2016 года "Газпром" подал иск в Хозяйственный суд Киева, однако он был отклонен. Поскольку штраф не был уплачен, АМКУ позже подал в Хозяйственный суд Киева иск с заявлением о принудительном взыскании штрафа и пени (размер которой равен сумме штрафа), а также о признании обязательства прекратить нарушение антимонопольного законодательства. Хозяйственный суд Киева удовлетворил этот иск в начале декабря 2016 года.
В конце февраля 2017 года Киевский апелляционный хозяйственный суд оставил без изменений решение Хозсуда Киева об удовлетворении иска АМКУ о принудительном взыскании с "Газпрома" штрафа в размере 85,9 миллиарда гривень, наложенного в январе 2016 года, и пени в размере 85,9 миллиарда гривень за несвоевременную уплату штрафа. Решение апелляционной инстанции стало поводом для "Газпрома" подать кассацию.В конце мая министр юстиции Павел Петренко заявил, что его ведомство работает над поиском активов и имущества "Газпрома" с целью взыскания штрафа.
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Под арест также попадает недавняя инвестиция "Газпрома" в свою дочернюю компанию в размере 232 млн росс. рублей.
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