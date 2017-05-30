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Дело убийцы с бензопилой рассмотрят в Верховном суде 13 июня

31.05.2017 14:14 — Разное | БДГ  
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Изменена дата рассмотрения в Верховном суде Беларуси в апелляционном порядке уголовного дела бывшего студента Владислава Казакевича, напавшего на людей в столичном торговом центре «Новая Европа». Слушание состоится 13 июня.

Ранее планировалось, что дело будет слушаться 6 июня.

3 марта Мингорсуд приговорил Казакевича к 15 годам лишения свободы в колонии общего режима, признав его виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 13 и ч. 2 ст. 139 (приготовление к убийству двух и более лиц), ч. 1 ст. 14 и ч. 2 ст. 139 (покушение на убийство двух и более лиц), ч. 2 ст. 139 (убийство, совершенное с особой жестокостью из хулиганских побуждений), ч. 1 ст. 339 (хулиганство) УК.

8 октября 2016 года 17-летний Владислав Казакевич напал на людей с топором и бензопилой, в результате чего одна женщина была убита, еще несколько было ранено. Преступника задержали, и он был направлен на судебно-психиатрическую экспертизу, так как его психическое состояние вызвало вопросы у следствия. Однако он был признан вменяемым. А поскольку ему на момент преступления не исполнилось 18-и, то ни расстрел, ни пожизненное заключение ему не грозили.

Тем не менее, в 2014 году подростку поставили диагноз "умеренный депрессивный эпизод" и "шизоидное расстройство личности". В суде Владислав Казакевич полностью признал вину, но ничуть не раскаялся; только сожалел, что мало порезал людей.

 
 
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Изменена дата рассмотрения в Верховном суде Беларуси в апелляционном порядке уголовного дела бывшего студента Владислава Казакевича, напавшего на людей в...

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