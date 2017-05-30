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Дело убийцы с бензопилой рассмотрят в Верховном суде 13 июня
Изменена дата рассмотрения в Верховном суде Беларуси в апелляционном порядке уголовного дела бывшего студента Владислава Казакевича, напавшего на людей в столичном торговом центре «Новая Европа». Слушание состоится 13 июня.
Ранее планировалось, что дело будет слушаться 6 июня.
3 марта Мингорсуд
8 октября 2016 года 17-летний Владислав Казакевич
Тем не менее, в 2014 году подростку
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Изменена дата рассмотрения в Верховном суде Беларуси в апелляционном порядке уголовного дела бывшего студента Владислава Казакевича, напавшего на людей в...
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