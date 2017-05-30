Американский хоккеист Райан Уолтерс подписал контракт с минской «Юностью», сообщает официальный сайт клуба.



ECHL.com

25-летний форвард выступал ранее в лигах USHS, USHL, NCAA, ECHL и AHL. Две последние в системе координат североамериканского хоккея являются следующими после NHL лигами.

В прошлом сезоне Уолтерс отметился 69 (30+39) очками в 72 играх ECHL за клуб «Рапид Сити Раш». В AHL на счету американца 10 (2+8) баллов в 38 матчах.

Напомним, что ранее «Юность» объявила о продлении контрактов с Клеменом Претнаром и Павлом Развадовским, а также переходе словацкого форварда Марека Словака.