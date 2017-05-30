Квартира модельера Маши Цигаль: Houzz тур

Маша Цигаль выросла в семье художников и архитекторов, построила успешную карьеру модельера и никогда не боялась выражать себя. Ее комфортная среда — яркие цвета: 11 лет назад, когда в квартире на Цветном бульваре впервые делали ремонт, все стены выкрасили в лиловый. Со временем изменились и тренды, и ощущения от пространства — и квартира вновь подстроилась под владелицу. Хотя сегодня здесь царит белый цвет, в фокусе по-прежнему остаются дизайнерская мебель и близкие Маше символы Востока.

О проекте Houzz.ru

Место: Москва, район Цветного бульвара

Размер: 108 кв. м

Кто здесь живет: Модельер Маша Цигаль с сыном Сеней и кошкой Шанти

Автор проекта: Дизайнер Ариадна Шмандурова при активном участии владелицы





В квартиру недалеко от Цветного бульвара Маша Цигаль и ее семья переехали 11 лет назад. «У меня была „однушка“ на Малой Дмитровке, но когда я узнала, что жду ребенка, пришлось срочно искать другую квартиру. Из любимого района уезжать не хотелось: помню, мы с мамой курсировали по переулкам вокруг Цветного, пересмотрели кучу квартир. Некоторые из них мне даже понравились, но эта просто покорила видовым окном. Я никогда не закрываю здесь шторы. Панорама города — как картина в раме, а пейзаж совершенно интернациональный: непонятно, находишься ты в Москве или в любой другой мировой столице», — рассказывает хозяйка.





От интерьера Маша Цигаль ждала смелых и индивидуальных решений, полного отражения личности, а потому заручилась поддержкой подруги-дизайнера. Ариадна Шмандурова давно живет и работает в Амстердаме, но почувствовала, что Маше нужна «девичья» квартира с уклоном в поп-арт и стилистику 1960-х. Именно Ариадна предложила «ответить» на скругленную фасадную стену планировкой почти без прямых углов — так гостиная и ванная приняли округлую форму, а мебель выбрали исключительно плавных линий.

Конструктив дома не ограничивал полет мысли: в квартире не было ни одной несущей перегородки. Решение, однако, далось нелегко: «Отец моего ребенка был от этой идеи не в восторге. Объяснял, что полукруглые стены „съедают“ площадь, — вспоминает Маша Цигаль. — Сейчас я понимаю, что он имел в виду: квартира не выглядит на свои 108 квадратных метров. Если я буду делать здесь капитальный ремонт, то откажусь от круглых перегородок».





Сначала квартиру оформили как «триумф лилового»: этого цвета были стены, шторы и обивка мягкой мебели. «Я люблю яркие цвета, они меня успокаивают, — говорит Маша, — жить в черно-белой квартире мне было бы скучно. Но пару лет назад лиловые стены надоели, и я перекрасила их в белый — считаю, что всему свое время».

Впрочем, другие базовые элементы интерьера служат уже не первый год, один из ветеранов — паркет из венге. «Удивительно, что может пережить качественный материал, я как-то устроила потоп, боялась, что залила всех соседей. Воды было по колено, я — в панике, даже ходила в церковь молиться», — вспоминает Маша Цигаль. К счастью, все обошлось: соседи не стали предъявлять претензий, а паркет, кажется, не заметил потопа — не деформировалась ни одна половица.





Самое выгодное положение у окна досталось столовой группе: там стоит икона мебельного дизайна — стол-тюпьпан Ээро Сааринена и стулья Louis Ghost Филиппа Старка.

С кругом — главной геометрической формой, на которой завязан интерьер — перекликается даже узор на ширме. «В гостиной раньше стоял яркий полукруглый диван в стиле 1960-х от IPE Cavalli — он прекрасно вписывался в интерьер, но был не очень удобным», — рассказывает Маша. Со временем обстановка в гостиной стала демократичнее, а комфорт одержал победу над гламуром.





Теперь напротив телевизора живет диван от Moroso, обивка которого напоминает уютную толстовку. «Я увидела диван в салоне и тут же влюбилась, поняла, что мне нужен именно он», — вспоминает Маша. Компактная мягкая зона — только для семьи, хозяйка готова приглашать в гости лишь узкий круг близких людей. «Дома мне хочется проводить время в тишине, а другие люди — это всегда посторонняя энергия. Наверное, дело в том, что я выросла в богемной семье, у родителей всегда были гости. Я же не готова превращать квартиру в продолжение лайфстайла».

Главный акцент в гостиной — гобелен ручной работы дизайнера Мэтью Уильямсона с изображением бога Вишну. На журнальном столике под гобеленом живет домашнее божество — тяжелая статуэтка. «Она путешествует со мной всю жизнь, — делится Маша, — я привезла ее из Таиланда в очень юном возрасте, это была одна из моих первых самостоятельных поездок. Сначала божество поселилось в родительской квартире, потом я забрала его с собой на учебу в Лондон, потом на Малую Дмитровку, и в конце концов мы укоренились здесь. Бывает, что вещи сами к тебе приходят и задерживаются надолго. Хотя, если честно, я очень не люблю старье и постоянно избавляюсь от лишнего».





Со временем Маша изменила отношение не только к эстетике, но и к функциональности интерьера. «Сейчас я хотела бы холодильник и духовой шкаф большего размера, — отмечает владелица. — Нельзя сказать, что я много времени провожу у плиты, но у меня есть семья: я готовлю, могу быстро и красиво организовать сервировку. К тому же у нас есть традиции: каждое воскресенье мой сын ждет свежую шарлотку».









Обоями Flavor с графичным орнаментом, но в розовом цвете поначалу была оклеена вся спальня. В рамках косметического ремонта Маша сохранила их только в изголовье. «Осталось избавиться от серых гардин, — комментирует хозяйка, — и заменить их на белые».





В квартире два санузла: один из них расположен ближе к прихожей, второй — настоящее девичье царство — смежный с гостиной. «Это мой личный спа-салон и любимое место в доме», — признается Маша Цигаль.

Ванная комната вся облицована плиткой Bisazza — этот прием создает ощущение непрерывных поверхностей. При овальной комнате есть выход на балкон, а сама ванна отлита из бетона и напоминает небольшой бассейн.





Две столешницы друг напротив друга играют разные роли: на одной из них установлены округлые раковины Laufen, другая служит туалетным столиком для макияжа. Дублируются и зеркала в оригинальных резных рамах — их дизайнер и заказчица сделали сами из окрашенных в лиловый цвет фрагментов багета.



