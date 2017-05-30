В МВД рассказали подробности получения биометрических документов

В ходе брифинга в Минске 30 мая начальник департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси, полковник милиции Алексей Бегун рассказал подробности о внедрении биометрических технологий в национальные документы,

В настоящее время Министерство внутренних дел совместно с заинтересованными структурами активно работает над тем, чтобы ориентировочно с 1 января 2019 года граждане Республики Беларусь, а также иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории нашей страны, имели возможность получить биометрические документы, сказал представитель МВД.



© Sputnik/ Юлия Балакирева МВД о новых паспортах: будет не стыдно показать за границей

"Это вид на жительство в Республике Беларусь для иностранцев или ID-карта для граждан страны, которая будет являться документом, удостоверяющим их личность на территории страны. А также биометрический паспорт гражданина Республики Беларусь исключительно для выезда за границу", — сообщил Бегун.

Начальник департамента по гражданству и миграции рассказал о том, что соответствующий дизайн документов уже подготовлен, эскиз и модель согласованы с заинтересованными республиканскими органами.

Также в МВД определились с перечнем оборудования, которое будет устанавливаться в подразделениях по гражданству и миграции для того, чтобы снимать биометрическую информацию. Кроме того, есть определенность и по оборудованию, которое будет установлено в центре персонализации документов МВД Беларуси.

"В настоящее время готовится техническое задание для данных проектов. Далее будет объявлен тендер, по итогам которого победитель совместно с МВД и другими заинтересованными структурами будет реализовывать этот проект по внедрению биометрических технологий в национальные документы", — сказал Бегун.

Процедура получения биометрического паспорта будет необязательной, то есть гражданин Республики Беларусь также может использовать старый паспорт, уточнил руководитель департамента.

"Предусматривается так называемый переходный период, когда оба паспорта будут ходить параллельно. То есть можно будет получить и ID-карту, и использовать старый паспорт для выезда за границу, если там есть шенгенские визы или по каким-то причинам гражданину его необходимо оставить на руках", — сказал Бегун.

Комментарий начальника департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси, полковника милиции Алексея Бегуна слушайте на радио Sputnik Беларусь.