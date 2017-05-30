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"Гомсельмаш" представит на "Белагро" зерноуборочный комбайн с гибридной схемой обмолота

31.05.2017 14:29 — Разное | БелТА  
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31 мая, Гомель /Валерий Сидорчик - БЕЛТА/. ОАО "Гомсельмаш" представит на международной специализированной выставке "Белагро-2017", которая пройдет в Минске с 6 по 10 июня, зерноуборочный комбайн КЗС-1319, отличительной особенностью которого является гибридная система обмолота и сепарации. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник маркетинг-центра предприятия Дмитрий Муляр.

Новая разработка будет впервые продемонстрирована широкой публике. Схема обмолота в этой машине предусматривает использование компонентов сразу из двух классических схем: барабанного и роторного молотильного аппаратов. "Это позволяет повысить производительность труда без значительного удорожания комбайна. При высокой урожайности зерна целесообразно применять роторной комбайн, однако его стоимость существенно выше. Гибридная схема нивелирует данный фактор", - отметил начальник маркетинг-центра.

В общей сложности на выставке будет демонстрироваться около 10 единиц новой и перспективной техники предприятия. В частности, интерес у зарубежных посетителей мероприятия может вызвать самоходная косилка КС-150Р на гусеничном ходу, которая предназначена для скашивания и укладки в валки риса при двухфазной схеме уборки данной культуры. Как известно, рис выращивается с использованием систем орошения, поэтому колесная техника часто становится беспомощной. На переувлажненных землях надежны только машины на гусеничном ходу с резиновыми траками.

В числе новинок будет косилка-плющилка ротационная навесная КПР-9-05. Это усовершенствованная модификация хорошо известной в странах СНГ косилки КПР-9. Агрегат оснащен косилкой, которая имеет три автономные секции, которые независимо друг от друга копируют рельеф местности. Ротационный режущий аппарат обеспечивает низкий качественный срез, а большая ширина захвата и высокая энергонасыщенность обеспечивают высокую производительность косилки.

Холдинг "Гомсельмаш" (история одноименного завода берет начало в 1930 году) - один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники, входит в число лидеров мирового рынка комбайнов и других сложных сельхозмашин. Техника "Палессе", которую выпускают на предприятии, включает 9 типов сельхозмашин, 23 базовые модели и 26 модификаций. Комбайны холдинга работают в России, Украине, Казахстане, Чехии, Словакии, Румынии, Болгарии, странах Балтии, Аргентине, Бразилии, Иране, Китае, Республике Корея. Компания имеет широкую товаропроводящую сеть.-0-

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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