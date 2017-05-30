Старейшей футбольной команде Беларуси — минскому «Динамо» — 18 июня исполняется 90 лет. Клуб на официальном сайте рассказал о мероприятиях, который пройдут в честь этой даты.





17 июня на стадионе «Трактор» состоится матч ветеранов минского «Динамо» и московского «Спартака»! Начало матча — 16.00.

В 13.00 в конференц-зале Дома Футбола для представителей СМИ состоится пресс-конференция участников матча.

Представлять ветеранов московского «Спартака» будут Георгий Ярцев, Олег Романцев, Александр Кокорев, Виктор Самохин, Олег Кужлев, Ринат Дасаев, Юрий Гаврилов, Дмитрий Попов, Сергей Юран, Дмитрий Хлестов, Сергей Шавло, Рамиз Мамедов, Дмитрий Ананко, Вагиз Хидиятуллин, Сергей Горлукович, Валерий Шмаров, Владимир Букиевский, Евгений Поляков.

В составе минского «Динамо» на поле выйдут Юрий Курбыко, Андрей Сацункевич, Людас Румбутис, Сергей Боровский, Андрей Лаврик, Юрий Антонович, Юрий Пудышев, Андрей Зыгмантович, Игорь Гуринович, Виктор Сокол, Юрий Трухан, Георгий Кондратьев, Андрей Шалимо, Радислав Орловский, Михаил Мархель, Виталий Володенков, Сергей Павлючук, Александр Лухвич, Владимир Журавель, Виктор Шишкин, Сергей Штанюк.

После матча праздник переместится на проспект Победителей, на площадку у Дворца Спорта, где болельщиков будет ожидать развлекательная программа: «Динамоша» и другие аниматоры для детей, фотозона, автограф-сессия с ветеранами минского «Динамо», различные конкурсы, поздравления и подарки.

Кульминацией праздника в честь 90-летнего юбилея минского «Динамо» станет праздничный концерт с участием J: МОРС, 25/17, ДАЙ ДОРОГУ!

Начало — в 19.00.

Вход на все мероприятия, посвященные 90-летию минского «Динамо» — свободный!