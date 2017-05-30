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"Принудительно по желанию". Как выпускники попали на концерт Егора Крида и M-Band в "Минск-Арене"
Вчера по всей стране прозвенели последние звонки. А самый громкий, если верить афишам, в «Минск-Арене», где выступали Егор Крид и группа M-Band. Накануне TUT.BY
Концерт был сделан по аналогии с Санкт-Петербургскими «Алыми Парусами», которые, в свою очередь, были праздником всех выпускников, развернувшимся до грандиозных масштабов.
Уже на месте встречаем Евгения, который подтверждает, что на мероприятие попал «от школы». На вопрос, сдавали ли деньги на концерт и обязательно ли это нужно было, Евгений помялся: «Ну не то чтобы сдавали… Но желательно было».
— А сам Крид и M-Band хотя бы нравятся? — спрашиваем.
— Честно говоря, с их творчеством не сильно знаком, но послушать можно. Песню не назову, потому как не слушал.
Двигаемся дальше и встречаем Татьяну.
— Вам нравится Егор Крид, M-Band? Может, есть любимая песня?
— Можно и так сказать. Песня «Невеста» и «Она вернется».
— На концерт от школы пришли, сдавали деньги?
— Деньги брались из родительского комитета.
— Принудительно или по желанию?
— Принудительно по желанию, — улыбается Татьяна.
Другая выпускница — Надежда — рассказывает, что пришла на концерт по своему желанию, но благодаря школе:
— Нам дали на выбор экскурсии в музей, выставку или концерт. Мы с классом посовещались и решили, что выберем концерт.
Во время выступления большая часть трибун спокойно сидела, пока танцпол танцевал и подпевал. Высматриваем на трибуне подруг Алину и Екатерину. Девушки с легкостью называют любимые песни Крида и M-Band. Задаем все те же вопросы — как оказались на концерте?
— Мы сдавали деньги на все, включая последний звонок, — признается Алина. — А потом уже комитет решал, куда распределить средства.
Но, судя по всему, многие действительно пришли сюда на Крида. Ведь когда на сцену поднялись M-Band, значительная часть зрителей устремилась к выходу: общественный транспорт в центр был забит битком.
Фотоотчет с концерта
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AFISHA.TUT.BY сходила на концерт и узнала у школьников, кто пришел добровольно, а кто - принудительно.
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