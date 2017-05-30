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Белорусы смогут оплачивать медуслуги и авиабилеты только в рублях

31.05.2017 14:55 — Разное | Tut.by  
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Нацбанк прекратил выдачу разрешений авиаперевозчикам и медучреждениям на расчеты в иностранной валюте с физлицами. Регулятор также не будет продлевать действующие разрешения.

При этом юрлица, которые предоставляют услуги по перевозке авиационным транспортом и медицинские услуги, по-прежнему смогут получать иностранную валюту от физлиц — нерезидентов в безналичном порядке из-за пределов Беларуси.

«Выданные ранее разрешения будут действительны до окончания срока их действия, — пояснили в Нацбанке. — Данное решение принято в рамках последовательной политики правительства и Нацбанка по дедолларизации национальной экономики и направлено на дальнейшее сокращение случаев использования иностранной валюты при осуществлении расчетов с физлицами на территории Беларуси».

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Теги: Курсы валют
 
 
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Нацбанк прекратил выдачу разрешений авиаперевозчикам и медучреждениям на расчеты в инвалюте с населением.

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