МАРТ обеспечит конкуренцию на рынке фармацевтики и медицинского оборудования

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Под эгидой министерства создана межведомственная рабочая группа по изучению вопросов конкуренции на соответствующих товарных рынках.

Как отмечено, она создается «в целях противодействия монополистической деятельности, обеспечения условий для развития добросовестной конкуренции и эффективного функционирования фармацевтического рынка, а также рынка медицинского оборудования в Республике Беларусь». Отмечено, в частности, что на сегодняшний день во всем мире фармацевтический рынок и рынок медицинского оборудования являются наиболее подверженными антиконкурентным практикам деятельности транснациональных корпораций.

В состав рабочей группы вошли представители МАРТ и Министерства здравоохранения Республики Беларусь. В качестве приглашенных (экспертов) в деятельности рабочей группы примут участие представители Национальной академии наук Республики Беларусь, Ассоциации международных фармацевтических производителей, представители хозяйствующих субъектов – участников фармацевтического рынка и рынка медицинского оборудования.

Основными задачами межведомственной рабочей группы станут обеспечение подготовки проекта доклада «О состоянии конкуренции на рынках медицинского оборудования» в рамках исполнения решений Межгосударственного совета по антимонопольной политике государств-участников СНГ и организация и проведение мероприятий по развитию конкуренции на фармацевтическом рынке Республики Беларусь.

Мероприятия по развитию конкуренции в свою очередь включают в себя разработку методики отнесения зарубежных фармацевтических рынков к сопоставимым; определение и согласование групп и международных непатентованных наименований лекарственных средств, по которым будет проведен сравнительный анализ цен на сопоставимых товарных рынках; проведение сравнительного анализа цен на лекарственные средства на сопоставимых товарных рынках и оценку их доступности; выработка предложений по снижению цен на лекарственные средства в Республике Беларусь в сравнении с сопоставимыми товарными рынками и т. д.