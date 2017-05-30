Кадры взрыва в Кабуле, где погибли 90 человек и около 400 ранены

В результате взрыва в районе президентского дворца и зданий иностранных посольств погибли 90 человек, 380 получили ранения.

Взрывом также повредило здания посольства Германии, ОАЭ, Франции и Чехии, ранения получили два сотрудника немецкой дипмиссии, среди пострадавших также посол Ирана, два работника японского посольства, а также журналисты.

Многие страны мира уже осудили произошедшее в Кабуле, власти страны назвали инцидент терактом.

Ответственность за взрыв взяла на себя запрещенная во многих странах мира радикальная террористическая группировка "Исламское государство".