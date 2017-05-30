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Кадры взрыва в Кабуле, где погибли 90 человек и около 400 ранены
31.05.2017 15:01 — Разное | Sputnik Беларусь
В результате взрыва в районе президентского дворца и зданий иностранных посольств погибли 90 человек, 380 получили ранения.
Взрывом также повредило здания посольства Германии, ОАЭ, Франции и Чехии, ранения получили два сотрудника немецкой дипмиссии, среди пострадавших также посол Ирана, два работника японского посольства, а также журналисты.
Многие страны мира уже осудили произошедшее в Кабуле, власти страны назвали инцидент терактом.
Ответственность за взрыв взяла на себя запрещенная во многих странах мира радикальная террористическая группировка "Исламское государство".
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Мощный взрыв прогремел в Кабуле недалеко от правительственного квартала. Смотрите кадры происшествия, дым был виден из удаленных районов афганской столицы.
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