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В Новополоцке пятиклассницы пустились в погоню за грабителем и помогли его задержать

31.05.2017 15:14 — Разное | БелТА  
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В Новополоцке пятиклассницы пустились в погоню за грабителем и помогли его задержать
Фото УСК по Витебской области

31 мая, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. В Новополоцке пятиклассницы помогли задержать грабителя, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Витебской области Светлана Сахарова.

События разворачивались вечером 12 мая в одном из дворов города. Школьницы играли в волейбол, а их вещи лежали рядом с площадкой. Этим и решил воспользоваться один из прохожих - мужчина схватил два мобильных телефона и бросился наутек. Девочки, не теряя ни секунды, втроем побежали за грабителем, при этом они кричали и требовали, чтобы мужчина остановился и вернул их вещи. Одной из подруг удалось догнать и схватить беглеца за руку. Мужчина в надежде оторваться от отважных преследовательниц бросил телефоны на землю, но пятиклассницы продолжили погоню, невзирая на то, что им удалось вернуть свое имущество.

Мужчина попытался скрыться, забежав в один из подъездов дома. Подружки остались на улице и сообщили водителю остановившегося легкового автомобиля о том, что в подъезде прячется грабитель. Водитель вызвал милицию. Всю информацию о произошедшем школьницы сообщили подоспевшим милиционерам и указали на подозреваемого, который к тому времени был уже на остановке общественного транспорта. Выяснилось, что грабитель ранее был 8 раз судим за хищения имущества.

Новополоцким городским отделом Следственного комитета в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 206 УК (грабеж, совершенный повторно). С момента задержания он содержится под стражей. После ознакомления обвиняемого с материалами уголовного дела, оно будет передано прокурору для направления в суд.

Вчера на школьной линейке представители органов внутренних дел и Следственного комитета поблагодарили учениц гимназии №1 (Диану Романову, Полину Пирогову и Софью Шашкину) за активную гражданскую позицию, проявленную смелость, решительность и активное участие в задержании преступника, а их родителей и педагогов гимназии - за воспитание школьниц. -0-

 
Теги: Витебск
 
 
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Школьницы играли в волейбол, а их вещи лежали рядом с площадкой. Этим и решил воспользоваться один из прохожих - мужчина схватил два мобильных телефона и бросился...

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