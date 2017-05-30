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Ученые выловили рыбу без лица, которая 150 лет считалась исчезнувшей

31.05.2017 15:08 — Разное | Tut.by  
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Австралийские исследователи поймали на глубине 4000 метров очень необычную «безликую рыбу». Об этом сообщил местный телеканал ABC.


Изображение: John Pogonoski / abc.net.au

У крупной рыбы есть ноздри и нос, но нет лица и не видно глаз. Исследователи полагают, что они расположены под кожей.

Издание не приводит название вида, однако сообщает, что в прошлый раз эту рыбу видели в 1870-х годах — тогда ее поймала команда корвета HMS Challenger. После экспедиции никто с этой рыбой не сталкивался, вид считался исчезнувшим.


Изображение: ABCNews / youtube.com

Необычную рыбу нашло Государственное объединение научных и прикладных исследований в Австралии во время исследования «восточной бездны», которая простирается от северной Тасмании до центрального Квинсленда.

Цель иследования — поиск новых видов. Для этого ученые погрузили сеть с подводной камерой, которая сняла удивительных водных обитателей.

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У крупной рыбы есть ноздри и нос, но не видно глаз

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