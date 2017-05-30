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БМЗ в январе-апреле увеличил экспорт продукции на 42,7%

31.05.2017 15:23 — Разное | БелТА  
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БМЗ в январе-апреле увеличил экспорт продукции на 42,7%
На предприятии. Фото из архива

31 мая, Гомель /Валерий Сидорчик - БЕЛТА/. Белорусский металлургический завод в январе-апреле 2017 года отгрузил на экспорт 578,9 тыс. т металлопродукции на сумму $283,4 млн. Темп роста поставок продукции за рубеж в денежном выражении составил 142,7% к соответствующему периоду прошлого года, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь предприятия Александр Олесик.

Наибольшее увеличение было достигнуто в производстве бесшовных горячекатаных труб (190,8%) и метизов (140,2%). Важно также отметить, что благодаря активной маркетинговой и сбытовой политике производимая в Жлобине металлопродукция оперативно отгружается потребителям. Так, ее запасы на начало мая имели минимальную за последние годы величину и составили 6,9% к среднемесячному объему производства.

Примерно 60% заводской продукции реализуется через товаропроводящая сеть БМЗ, которая насчитывает более 15 совместных предприятий, торговых домов и дистрибьютеров в странах, расположенных на различных континентах. В пятерку крупнейших стран - потребителей продукции Белорусского металлургического завода, реализуемой через ТПС, входят Россия, Нидерланды, Германия, Польша и Литва. Доля российского рынка в структуре продаж составляет 33%.

В настоящее время производство завода работает с полной загрузкой. По большинству видов производимой продукции предприятие обеспечено контрактами на II и III кварталы текущего года, а по таким видам, как металлокорд, бортовая проволока, проволока РМЛ, отдельные виды проката автомобильного и машиностроительного сортамента, заказы подтверждены уже до конца года.

Белорусский металлургический завод основан в 1984 году. Предприятие специализируется на производстве литой заготовки, фасонного, сортового и арматурного проката, труб, металлокорда, РМЛ и других видов проволоки. Поставки товарной продукции за пределы республики составляют более 80% от объема производства.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
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Наибольшее увеличение было достигнуто в производстве бесшовных горячекатаных труб (190,8%) и метизов (140,2%).

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